L'incidente di Denise: "Il mio aspirapolvere è esploso mentre era sotto carica, non fate il mio errore" Una signora inglese ha rischiato che la sua casa prendesse fuoco a causa di un incendio divampato dopo l'esplosione di un aspirapolvere a batteria al litio. Gli incidenti di questo tipo sono infatti sempre più frequenti, per questo è importante mettere in atto tutte le raccomandazioni necessarie per ridurre il rischio di esplosione.

Un forte rumore improvviso, poi l'odore di fumo e le fiamme. Così Denise Groave, una donna di Thames Ditton, un piccolo paese nel Surrey, nel Sud-Est dell'Inghilterra, si è accorta che il suo garage stava prendendo fuoco dopo che il suo aspirapolvere è improvvisamente esploso mentre era sotto carica.

Ad accorgersi dell'esplosione – ha raccontato la signora alla Bbc – è stata sua figlia allarmata dal boato improvviso. Quando le due donne sono entrate nel garage, dove avevano lasciato l'aspirapolvere attaccato alla presa elettrica per farlo ricaricare, hanno visto che il dispositivo si era completamente sciolto. A causare l'esplosione, da cui si sono generate le fiamme, è stato infatti un problema nella batteria al litio interna al dispositivo.

Dove si trovano le batterie al litio

Oggi le batterie al litio sono utilizzate nella maggior parte dei dispostivi elettronici, come smartphone, pc, tablet, ma sono anche la tecnologia che alimenta le auto elettriche, le e-bike e i monopattini elettrici. Tuttavia, nonostante i loro numerosi vantaggi in termini di efficacia energetica, velocità di ricarica e taglio dei costi ambientali, negli ultimi tempi, anche per la loro maggiore diffusione, i casi di esplosione dei dispositivi che le contengono sono in aumento.

Come funzionano

Queste batterie utilizzano il litio nella forma di ione, ovvero dotato di carica elettrica positiva. Ogni batteria presenta due elettrodi, tra i quali gli ioni di litio si muovono costantemente: nella fase di ricarica gli ioni si muovono dal catodo (l'elettrodo a potenziale minore) all'anodo (l'elettrodo a potenziale maggiore), immagazzinando energia, in quella di scarica, ovvero mentre il dispositivo in uso, gli ioni si muovono in senso opposto, liberando quindi l'energia elettrica che serve a far funzionare il dispositivo.

Perché possono esplodere

Dato l'anomalo aumento di incidenti negli ultimi cinque anni, il Surrey Fire and Rescue Service (SFRS), il servizio antincendio e di salvataggio della contea di Surrey, ha avvertito i cittadini sui rischi legati a un uso scorretto dei dispositivi a batteria al litio: solo da settembre 2024 a oggi nella contea sono stati registrati 55 incendi, due in più dei 53 registrati in tutto il 2023.

In genere, a causare l'esplosione delle batterie al litio è un problema di surriscaldamento che a sua volta può dipendere da una serie di fattori, tra cui modalità di carica non corretta, ad esempio con caricabatterie non compatibili o diversi da quelli acquistati con il dispositivo, un cortocircuito, la presenza di un difetto di fabbricazione o un danno fisico dovuto a un urto.

Come ridurre il rischio di esplosione

Tra le raccomandazioni indicate dal Surrey Fire and Rescue Service (SFRS) per evitare il rischio di esplosione, è importante ricordare di:

Usare il caricabatterie idoneo , quello approvato dal produttore

, quello approvato dal produttore Non sovraccaricare la batteria , staccando sempre il dispositivo dal caricabatterie una volta caricato completamente

, staccando sempre il dispositivo dal caricabatterie una volta caricato completamente Non esporre i dispositivi a fonti di calore

Controllare se ci sono danni, se la batteria sembra più gonfia del normale o se ci sono perdite

o se ci sono Smaltire correttamente i dispositivi e le batterie al litio al loro interno e non gettarli nei rifiuti di casa.