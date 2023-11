Tesla in fiamme: il video dei vigili del fuoco che cercano di domare l’incendio violento Una volta innescato l’incendio su un’auto elettrica è molto difficile spegnerlo. Per estinguere completamente le fiamme su una Tesla serve quasi un’ora e 600 litri d’acqua al minuto.

A cura di Elisabetta Rosso

L'auto era chiusa in un garage di Plano, in Texas, poi improvvisamente ha preso fuoco. Il proprietario della Tesla ha raccontato di aver sentito un sibilo provenire dall'auto, sulla quale era stata appena installata una nuova batteria. Poi è scoppiato l'incendio. I vigili del fuoco sono stati chiamati per domare le fiamme, hanno coperto il veicolo con un telone per contenere il fuoco e hanno trascinato l'auto in strada. Sono riusciti a sollevarla per far arrivare l'acqua direttamente sulla batteria. Non si sa ancor quale potrebbe essere la causa dell'incendio, sulla quale si sta indagando. Nessuno è rimasto ferito, hanno spiegato i vigili del fuoco.

Non è la prima volta. A inizio ottobre Jimmy Patronis, funzionario statale della Florida, ha lanciato l’allarme sugli incendi spontanei che stanno coinvolgendo le auto elettriche danneggiate dell’uragano Ian. Nonostante si stia mettendo in discussione la sicurezza dei veicoli elettrici, per esempio molti sostengono che le auto prendano fuoco più facilmente, non è proprio così. Il problema è un altro: una volta innescato l'incendio è molto difficile spegnerlo. Per estinguere completamente le fiamme su un'auto Tesla servono 42 minuti e 600 litri d'acqua al minuto. La stessa azienda riconosce che ci possono volere anche 24 ore per domare una batteria che ha preso fuoco.

Il problema delle batterie al litio

Non è vero che per un'auto elettrica è più facile prendere fuoco, ma una volta innescato l’incendio sicuramente è più difficile spegnerlo. Come ha spiegato a Fanpage.it Alessandro Ruvio, professore di sistemi elettrici per la mobilità alla Sapienza: “L'incendio originato da reazioni chimiche produce ossigeno, che a sua volta aumenta ulteriormente l'incendio, permettendogli di sostenersi autonomamente. Quindi sicuramente se c’è un incendio i veicoli elettrici avranno una criticità importante”.

Gli incendi delle batterie al litio bruciano a temperature estremamente elevate, possono durare giorni, spesso infatti si riaccendono anche quando il fuoco sembra essersi calmato. Non solo, se non sono gestiti adeguatamente, gli incendi delle batterie possono emettere gas e sostanze chimiche altamente tossici per molte ore.

La auto elettriche prendono fuoco più facilmente?

L'azienda australiana EV FireSafe, che monitora gli incendi delle batterie dei veicoli elettrici in tutto il mondo, ha registrato dal 2010 a giugno 2023, solo 393 incendi a livello globale, su circa 30 milioni di veicoli elettrici in circolazione. Quindi solo lo 0,0012%. L’azienda ha anche analizzato una serie di rapporti nazionali sui veicoli a benzina e diesel, riscontrando un rischio pari allo 0,1% di prendere fuoco. Un rischio 80 volte maggiore rispetto al tasso riscontrato da EV Firesafe per i veicoli elettrici.