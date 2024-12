video suggerito

La storia di Elon Musk che compra casa in Italia è sempre più strana: cosa c’è dietro Negli ultimi giorni è tornata la notizia secondo cui Elon Musk sarebbe pronto ad acquistare una villa sulle Dolomiti italiane. Design futuristico, 15 bagni, stanze per arrivare a -100 gradi. Al momento però mancano ancora un po’ conferme, fra cui quella del diretto interessato. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La nostra telefonata con lo studio BlueArch dura un paio di minuti. Il fondatore, almeno per come si è identificato al telefono, mette giù dopo un paio di domande. Lui è Alessandro Costanzia di Costigliole e da un anno fra i suoi clienti, secondo i giornali, dovrebbe esserci anche Elon Musk, pronto a prendere casa nelle Dolomiti italiane. La notizia ha iniziato a circolare nel 2023, tra aprile e luglio. In questo articolo abbiamo ricostruito tutte le fasi.

Ora è tornata. Sul Corriere della Sera è riportata una nuova dichiarazione di Alessandro Costanzia di Costigliole: “Il cliente è stato assorbito, in questi mesi, dalla campagna elettorale del neo presidente Trump e non abbiamo più avuto incontri, ovviamente”. Da qui sono tornati altri articoli. Il rendering della casa. Le critiche per uno stile alpino azzardato. E soprattutto la descrizione del progetto.

Leggiamo dal Messaggero: “La nuova maxi-villa in Italia: 15 bagni, una stanza a -100 gradi e 15 camere da letto con vista mozzafiato”. Ora. Il rapporto di Musk con la proprietà privata è altalenante. In passato durante uno dei podcast registrati con Joe Rogan aveva detto di non voler più possedere case: “Perderei troppo tempo a progettare i dettagli”. A fine ottobre il New York Times ha svelato l’acquisto di una proprietà in Texas da 35 milioni di dollari per ospitare tutta la sua famiglia.

Leggi anche Il piano di Elon Musk per le elezioni USA ha funzionato: cosa farà ora che Donald Trump ha vinto

Le smentite sulla villa di Elon Musk in Italia

Andrea Stroppa è ormai identificato come ‘l’uomo di Elon Musk in Italia”. Job Title certo un po' generico. Stroppa è un informatico che lavora da tempo con Elon Musk e negli ultimi anni sembra che si stia concentrando soprattutto sui progetti che riguardano Starlink. Su X si definisce "orgoglioso investitore di X, SpaceX, Neuralink, x.AI". Il 19 novembre ha scritto su X: “Musk non ha dato nessun mandato per costruire una villa in Alto Adige. La notizia è falsa”.

Nel luglio del 2023, sentito da Fanpage.it, un rappresentate dello studio BlueArch aveva dato alla notizia dei contorni più sfumati: “Non sappiamo se Elon Musk costruirà mai quella casa. Abbiamo parlato con una persona che dice di rappresentarlo. Quando un uomo come lui vuole acquistare una casa si rivolge a dei broker, ce ne sono due o tre nel settore. Noi abbiamo fatto questo progetto ma non abbiamo avuto riscontri. Magari fra un mese ci chiama e iniziamo”.

Oggi la comunicazione è stata più brusca, soprattutto quando abbiamo fatto notare che ci sono già state smentite: “Noi siamo stati incaricati da un broker loro, del gruppo”. Abbiamo chiesto di quale gruppo: “No guardi, non posso più parlare. Mi scusi, non commento. Ogni volta che dico qualcosa poi viene travisato e siamo inseguiti dai giornalisti che non riportano quello che diciamo e ingrandiscono la vicenda”.