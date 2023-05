La storia della giornalista spiata su TikTok tramite l’account del suo gatto Non aveva messo il suo nome, la sua professione o dati biografici, Cristina Criddle ha pubblicato solo foto del suo gatto, eppure alcuni dipendenti di ByteDance sono riusciti a scoprire il suo profilo e accedere a informazioni personali.

A cura di Elisabetta Rosso

Cristina Criddle è una giornalista, vive a Londra, e due giorni prima di Natale riceve una chiamata. Dall’altra parte del telefono c’è un’operatore di TikTok, le dice che due dipendenti in Cina e due negli Stati Uniti avevano visualizzato i dati dal suo account personale a sua insaputa. A rendere la storia anche più strana è un dettaglio. Criddle non ha mai caricato una sua foto o il suo nome completo. Sul suo profilo c’erano solo scatti di Buffy, il suo gatto.

Succede nel momento sbagliato. TikTok è già accerchiato con l’Occidente che punta il dito contro l’app accusandola di spionaggio, ora il caso di Criddle è la prova che tutti stavamo cercando. Non solo, qualche mese fa qualcosa di molto simile era successo ad alcuni giornalisti di Forbes.

TikTok nega tutto

"È stato davvero agghiacciante e orribile e, personalmente, piuttosto violento", ha detto Criddle alla BBC. "Ero a casa della mia famiglia con mia sorella adolescente, cugini adolescenti che usano TikTok tutto il tempo. Mi hanno chiesto: dovremmo essere preoccupati?'". Da quando gli Usa hanno dichiarato guerra a TikTok, con tanto di provvedimenti per vietare l’app sui dispositivi statali e proposte per sradicarla del tutto nel Paese, l’app ha sempre negato ogni accusa spiegando che grazie ai Data center costruiti in terra occidentale per loro sarebbe stato impossibile leggere i dati personali degli utenti.

Lo stesso Ceo Shou Zi Chew, che ha dovuto rispondere a domande difficili davanti al Congresso (l’hanno tenuto cinque ore) ha negato ogni cosa, sottolineanado poi tutte le iniziative di TikTok per tutelare i dati degli utenti. Ha insistito su Project Texas, un piano sviluppato dall’azienda insieme al Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS) per creare un’infrastruttura informatica trasparente in cui verranno conservati i dati degli utenti tagliando ogni accesso ai dipendenti di ByteDance. Secondo gli accordi, tutto il progetto dovrebbe essere monitorato da un team guidato dagli Stati Uniti.

Cosa non torna nel caso Criddle

TikTok ha comunicato a Criddle che i membri del suo dipartimento di audit interno hanno esaminato la posizione dell'indirizzo IP, i mi piace, attività online fuori dalla piattaforma, e confrontando il numero univoco del suo dispositivo con un altro hanno cercato di capire con chi si stesse incontrando. Non sanno per quanto tempo è stata rintracciata. "Se la mia posizione veniva monitorata 24 ore su 24, 7 giorni su 7, non si limitava solo alle mie azioni sul lavoro, il che non andrebbe bene anche se lo fosse, ma anche nella mia vita personale", ha spiegato Criddle.

A preoccupare ancora di più la giornalista è il suo stesso profilo, potenzialmente anonimo. L’ha creato per il suo gatto, e infatti si chiama Buffy e pubblica solo foto dell’animale domestico. Non c’è nessuna informazione relativa alla sua professione, biografia, nome o cognome. È anche un profilo che non dà nell’occhio, ha circa 170 follower e ha caricato una ventina di video del gatto che sono stati visti un centinaio di volte.

Il proprietario di TikTok si è scusato, ha detto di essere "profondamente rammaricato" per quella che è stata una "violazione significativa" del suo codice di condotta e che si stanno "impegnando a garantire che ciò non accada mai più". Criddle ha deciso di spostare il suo account TikTok, che come ha spiegato le serve per lavoro, su un telefonino fantasma. Sono estremamente attento ora. Devo assicurarmi che non ci sia alcuna possibilità che i miei dispositivi vengano monitorati”. A eliminare l’ipotesi che si tratti di un errore è proprio il gatto. Senza la volontà di rintracciare la giornalista non sarebbe stato possibile ricondurre l'account di Buffy a Criddle e poi monitorare e recuperare i suoi dati.