"La Russia lancia gli Zircon", l'allarme ucraino per i missili ipersonici "impossibili da abbattere" Il lancio di questo razzo da parte della Russia rappresenterebbe una sfida significativa per la contraerea ucraina a causa della sua velocità e manovrabilità. Questi missili possono trasportare testate esplosive fino a 400 chili.

A cura di Elisabetta Rosso

Per il Cremlino sono "invincibili e impossibili da abbattere". Da tempo si parla degli Zircon, o Tsirkon, e ora la Russia potrebbe aver attaccato per la prima volta l'Ucraina con i suoi missili da crociera ipersonici, in grado di viaggiare oltre la velocità del suono (pari a 343 metri al secondo). Oleksandr Ruvin, direttore dell"Istituto di ricerca scientifica per gli esami forensi di Kiev, in un post su Telegram ha dichiarato che i ricercatori dell'istituto hanno trovato segni identificativi di un missile cruise ipersonico di fabbricazione russa dopo l‘attacco del 7 febbraio.

"Sembra che la Russia abbia lanciato questo tipo di arma, lo dimostrano alcuni segni sui pezzi raccolti", per esempi il numero 26 sui bulloni che fissano i sistemi di sterzo, e la scritta "3L22" incisa sui frammenti, simile al codice 3M22 con cui il missile è stato presentato. La differenza ha sollevato però alcuni dubbi, i ricercatori hanno anche ipotizzato che si trattasse di una versione più economica dello Zircon. In base ai pezzi analizzati, Ruvin ha detto che il missile è probabilmente stato assemblato di recente. Il lancio di un missile ipersonico da parte della Russia "rappresenterebbe una sfida significativa per la contraerea ucraina a causa della sua velocità e manovrabilità", ha dichiarato l‘intelligence militare britannica, dopo l'analisi dell'Istituto di ricerca scientifica per gli esami forense.

Il missile Zircon fa parte di un programma ipersonico su cui la Russia ha lavorato negli ultimi anni, secondo un rapporto del Congressional Research Service. "Non ha analoghi in nessun paese del mondo", aveva detto Vladimir Putin a gennaio 2023. "Sono sicuro che armi così potenti proteggeranno in modo affidabile la Russia da potenziali minacce esterne e contribuiranno a garantire gli interessi nazionali del nostro Paese".

Perché il missile è così pericoloso

Secondo la Missile Defense Advocacy Alliance (MDAA) con sede negli Stati Uniti, la velocità ipersonica del missile rende vane le difese missilistiche occidentali. Lo Zircon dovrebbe viaggiare a Mach 8, 9.800 chilometri orari (6.138 mph), come riportato dalla Tass. "Se queste informazioni fossero accurate, il missile Zircon sarebbe il più veloce del mondo, rendendo quasi impossibile difendersi a causa della sua velocità". Il missile è in grado di trasportare testate esplosive tra i 300 e 400 chili di peso.

Non solo. Si legge nel report: “Durante il volo, il missile è completamente ricoperto da una nuvola di plasma che assorbe eventuali raggi di radiofrequenze e rende lo Zircon invisibile ai radar. Per questo riesce a raggiungere il bersaglio inosservato".

L'attacco del 7 febbraio

Durante l'attacco del 7 febbraio le forze ucraine sono riuscite ad abbattere 26 (su 29) missili da crociera Kh-101, Kh-555 e Kh-55, tutti e tre i missili da crociera Kalibr e 15 dei 20 droni Shahed lanciati dalla Russia. Sono però armi meno avanzate rispetto allo Zircon. "È molto importante capire quanti Zircon ha prodotto la Russia e quanti ne può schierare", aveva sottolineato Sidharth Kaushal, ricercatore presso il Royal United Services Institute di Londra l'anno scorso.

Come è stato lanciato il missile Zircon

I missili sono stati prodotti dalla NPO Mashinostroyeniya per conto del Ministero della difesa russo. Il primo test di un missile Zircon risale a gennaio 2020. Era stato lanciato dalla fregata missilistica Admiral Gorshkov nel Mare di Barents, e aveva centrato un bersaglio a oltre 500 chilometri di distanza negli Urali settentrionali.

Lo Zirkon è stato inizialmente sviluppato per la marina. E infatti a febbraio 2023 Putin aveva annunciato una "fornitura massiccia di missili Zirkon alle sue forze navali per rafforzare le loro capacità". Eppure l'assenza di navi che portano missili nel mar Nero, spiega l'intelligence britannica: "Solleva domande sul metodo di lancio. È probabile che i russi stiano testando un nuovo di sistema d'arma operativo in un contesto di guerra per dimostrare le proprie capacità".