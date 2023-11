La password più diffusa in Italia è la più stupida che tu possa immaginare Nonostante il dark web sia pieno di database ottenuti da password poco sicure, il rapporto tra gli italiani e la sicurezza informatica sembra ancora problematico. Tra le password più usate nel nostro Paese troviamo la sempiterna 123456.

A cura di Valerio Berra

Fosse stata 123456 avremmo anche potuto capirlo. Certo. Segna una pigrizia incredibile. Dimostra una scarsa conoscenza di tutti i pericoli legati alla criminalità informatica. Almeno però si intravede uno sforzo, sicuramente superiore a quello che è necessario per creare la password più diffusa in Italia. NordPass, un servizio di gestione password, ha diffuso una ricerca con le password più utilizzate in circa 35 Paesi. I risultati dell’analisi sono stati ottenuti dallo studio di un database da 6,6 TB costruito sia da archivi pubblici che da archivi contenti dati rubati diffusi nel dark web.

In tutto il mondo le password in cui vengono digitati tutti i numeri della tastiera sembrano attrarre particolarmente gli utenti. La prima posizione è occupata dalla sempre presente password 123456. Dalla terza alla sesta sono semplicemente varianti in cui cambia la lunghezza. Andiamo da 123456789 a 1234. Interessanti, sempre nella classifica mondiale, anche le password composte da soli asterischi.

Come nasce la password più usata in Italia

In Italia la password più utilizzata è un’altra: “admin”. Secondo le analisi di NordPass la chiave è tutta nella pigrizia degli utenti: semplicemente admin è la password già impostata che in molti non hanno avuto voglia di cambiare. Nel mondo “admin” è la seconda password più utilizzata. Interessante anche un altro dato: mediamente per bucare questa password ci vuole meno di un secondo.

La cara 123456 la troviamo relegata in seconda posizione. Al terzo posto troviamo “password” in variante minuscola e al quarto posto troviamo “Password” con variante maiuscola. La prima password vagamente pensata arriva al settimo posto con "password99". All’ottavo troviamo "qwerty", le prime sei lettere nella parte alta della tastiera. Sempre in classifica compare anche la variante a dieci lettere: "qwertyuiop". Tra le altre password da segnalare troviamo “ciaociao” alla posizione 11, “francesco” alla posizione 12, “corrado” alla posizione 17 e “juventus” alla posizione 20.