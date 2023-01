La nuova mania di TikTok sono le navi che affondano, milioni di persone non riescono a staccare lo sguardo Grazie al simulatore Floating Sandbox, Alex Reifsnyder ricostruisce le dinamiche dei naufragi. Ora sta condividendo nuovi contenuti sui pianeti che esplodono.

A cura di Elisabetta Rosso

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Alex Reifsnyder, quasi ogni notte, nella sua stanza, fa affondare le navi. Per innescare il naufragio basta un maremoto, un fulmine oppure un iceberg. Poi la corazza si inclina, si sente una voce fuori campo” Oh! Uh oh, eh oh, eh oh! Boom!”, e la prua si schianta risucchiata nel fondo degli abissi.

Per farlo, Reifsnyde, usa un simulatore fisico, il Floating Sandbox, poi carica i video su TikTok. Milioni di persone sono rimaste incollate a vedere le dinamiche di un disastro, e di colpo le navi affondate sono diventate nuova attrazione di tendenza sul social.

Il successo su TikTok

“Ho sempre avuto un interesse per il Titanic, il Britannic, il Lusitania, ho guardato molti video storici su queste navi", spiega Alex Reifsnyder al Guardian. Ha 27 anni ed è un supervisore al dettaglio della Pennsylvania, da tempo cercava di conquistare il pubblico trasmettendo in streaming le sue partite a Call of Duty, poi, a luglio 2022, ha cominciato a distruggere navi con il suo simulatore, e il suo account TikTok, @an_angry_flyy, ha raggiunto 167.000 fedeli follower.

Il video più popolare ha 21 milioni di visualizzazioni, e mostra un'onda incredibilmente alta che si avvicina alla Bismarck, la storica nave da battaglia tedesca, affondata durante la seconda guerra mondiale. L'imbarcazione, dopo l'urto, viene sollevata in aria, la poppa sbatte contro l'oceano e si spezza a metà. L'acqua si riversa sul ponte e poi, lentamente, a pezzi, la Bismarck si disperde sul fondale.

Le richieste degli utenti

Un’attrazione misteriosa, nemmeno gli utenti riescono a capire cosa li attiri."Non so cosa sto guardando… e perché… ma torno comunque ogni giorno", si legge in un commento sotto i video. Molti provano a immedesimarsi nei passeggeri, "Sto bene, avevo la cintura di sicurezza allacciata", scrive un utente, "Sopravviverei", aggiunge ironicamente un altro.

Non manca il fascino indiscreto della catastrofe e l'appetito per il disastro. E infatti nei commenti c’è chi chiede "Si può aggiungere il fuoco o un'esplosione?" , oppure: "Potresti farlo cadere dal cielo nell'acqua?".

Perché siamo attratti dalla catastrofe?

Coltan Scrivner, scienziato comportamentale dell'Università di Aarhus, specializzato in curiosità morbosa, ha spiegato al Guardian che i video incuriosiscono perché rappresentano una forma di apprendimento. "Gli esseri umani, come altri animali, hanno un pregiudizio cognitivo incorporato che li incoraggia a prestare attenzione a situazioni che possono informarli su minacce o pericoli".

Scrivner spiega anche che le "informazioni sulle minacce, ad esempio quando guardiamo le notizie, giochiamo o assistiamo a una simulazione, attraggono le persone", non solo per l'eccezionalità della situazione, “le nostre menti vedono infatti un naufragio simulato come un'opportunità per apprendere informazioni importanti e consequenziali a un costo molto basso. Questo rende difficile distogliere lo sguardo”.

L'obiettivo di Alex Reifsnyder

Reifsnyder, in linea con Conan Scriver, spiega che i suoi contenuti vogliono essere educativi e non offensivi. A differenza di altri giochi, non c'è "nessuno a bordo" delle navi di Floating Sandbox, e nessun contatore di popolazione che si abbassa quando una nave affonda. “In realtà è piuttosto terapeutico guardare le barche che affondano. Nei miei stream creo un ambiente molto rilassante e inclusivo per tutti". Il suo obiettivo è ricostruire scientificamente la dinamica di un naufragio e mostrarla sul social, “stiamo parlando di fisica, il simulatore è accurato, tiene conto dell’idrodinamica, della termodinamica e della gravità”.

Come si può osservare dagli ultimi video su TikTok, non saranno solo le navi ad essere distrutte. Dopo il successo della Bismark, Reifsnyder ha cominciato a pubblicare contenuti per mostrare attraverso nuove simulazioni cosa succederebbe se Giove si schiantasse contro il Sole, se Marte entrasse in collisione con la Terra, oppure come cambierebbe il moto rivoluzionario dei pianeti se si inserisse un'altra stella all'interno del sistema solare.