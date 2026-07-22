Kimi-K3 della cinese Moonshot AI sfida i giganti dell’intelligenza artificiale: cosa ha di diverso dagli altri

Kimi-K3, il nuovo modello di intelligenza artificiale della startup cinese Moonshot AI, è il primo modello open-weight della classe dei 2,8 trilioni di parametri. Secondo Arena.ai, supera Claude Fable 5 e ChatGPT 5.6 Sol.

Kimi–K3 è il nuovo modello di intelligenza artificiale open–weight sviluppato dalla startup cinese Moonshot AI

A pochi giorni dal debutto, Kimi-K3 della startup cinese Moonshot AI scuote la corsa all’intelligenza artificiale. Fa parte della nuova generazione di modelli di IA cinesi a basso costo e open-weight, la cui ascesa, iniziata con DeepSeek, si è consolidata dopo il lancio di DeepSeek V4, contribuendo a rafforzare l'idea che la Cina sia ormai una rivale in grado di sfidare i giganti degli Stati Uniti.

A far parlare sono soprattutto i risultati ottenuti su Arena.ai, la piattaforma che mette a confronto i modelli di intelligenza artificiale attraverso test standardizzati. Nella classifica dedicata allo sviluppo di applicazioni frontend, il modello di Moonshot AI ha conquistato il primo posto con 1.679 punti, superando Claude Fable 5 e ChatGPT 5.6 Sol. Rispetto alla precedente versione Kimi K2.6, il salto è stato notevole: dal 18° al 1° posto.

Kimi-K3 si è inoltre classificato primo in sei dei sette ambiti valutati — Brand & Marketing, Reference-Based Design, Data & Analytics, Consumer Product, Simulations e Content Creation Tools — risultando secondo solo nel Gaming.

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L'interesse suscitato da Kimi-K3 è stato tale che, lo scorso 19 luglio, Moonshot AI ha annunciato la sospensione temporanea delle nuove sottoscrizioni al servizio. L'azienda ha spiegato di aver riscontrato impreviste difficoltà legate alla disponibilità di risorse di calcolo e di aver deciso di destinare tutta la capacità disponibile agli utenti già abbonati. In un comunicato ha inoltre precisato di essere al lavoro per ampliare la propria infrastruttura e che le nuove iscrizioni verranno riaperte gradualmente, man mano che saranno disponibili ulteriori risorse di calcolo. Ma perché Kimi-K3 sta attirando così tanta attenzione? E cosa lo distingue dagli altri modelli IA?

Cosa rende Kimi-K3 diverso dagli altri modelli di IA

Con 2,8 trilioni di parametri, Kimi-K3 è il primo modello open-weight della classe dei 3 trilioni di parametri. Questo significa che, a differenza di modelli come ChatGPT e Claude, Moonshot AI rende disponibili i parametri già addestrati del modello, consentendo a sviluppatori e aziende di scaricalo, eseguirlo sui proprio server e adattarlo ad esigenze specifiche. A distinguerlo dai principali concorrenti sono anche i costi e alcune caratteristiche pensate per gestire attività particolarmente complesse.

Il modello supporta una finestra di contesto fino a un milione di token, una capacità che gli permette di analizzare documenti molto lunghi, grandi basi di codice o interi archivi di testo senza doverli suddividere in parti più piccole. Questa caratteristica lo particolarmente utile per la programmazione, la ricerca e le attività professionali complesse.

Uno degli aspetti più discussi è il prezzo. Moonshot AI propone Kimi-K3 a costi sensibilmente inferiori rispetto a molti modelli di frontiera statunitensi, pur offrendo prestazioni che, secondo i test disponibili, sono superiori in numerosi compiti di programmazione e ragionamento.

Quanto costa l’abbonamento a Kimi-K3

Per gli sviluppatori che utilizzano le API del modello, Moonshot AI applica una tariffa di 3 dollari per ogni milione di token in input e 15 dollari per ogni milione di token generati in output. Se viene riutilizzato un contesto già elaborato (cache), il costo dell'input scende a 0,30 dollari per milione di token.

Il modello è inoltre disponibile attraverso la piattaforma Kimi con diversi piani di abbonamento, incluso un piano gratuito per un utilizzo di base con chat illimitata ma crediti agente limitati. I piani di pagamento partono da 15 dollari al mese e salgono fino a 159 dollari al mese, offrono limiti di utilizzo più elevati e l'accesso alle funzionalità avanzate, come Kimi Code e la finestra di contesto estesa fino a un milione di token.