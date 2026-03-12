Ipotesi nuovo cartello stradale in Italia: il rombo bianco su sfondo blu anche per favorire la sostenibilità

Un nuovo cartello stradale sta diventando sempre più diffuso sulle strade in diversi Paesi europei, tra cui Francia e Spagna. Raffigura un rombo bianco sullo sfondo blu o nero e il sospetto che sta circolando in queste ore è che potrebbe arrivare presto anche in Italia, come riporta anche l'agenzia di stampa AdnKronos.

In realtà, si tratta di una segnaletica nata e diffusasi negli Stati Uniti tra gli anni '70 e '80 e serve a indicare le cosiddette corsie HOV (High Occupancy Vehicle), ovvero le corsie a traffico limitato riservate ai veicoli "ad alta occupazione".

Cosa sono le corsie HOV

Le corse HOV in genere sono corsie riservate al "carpooling", termine che indica appunto la pratica di condividere tra più persone lo stesso veicolo, spesso con lo scopo di risparmiare sui costi del viaggio o per ridurre l'impatto sull'ambiente dei propri spostamenti.

Quindi, come spiega il portale per l'informazione stradale AlVolante.it, queste corsie sono generalmente destinate a veicoli che trasportano più passeggeri. Quindi parliamo di taxi, autobus, ma anche semplici auto, a patto che a bordo ci siano almeno due persone. L'idea quindi dietro queste corse sembra essere quella di favorire abitudini di spostamento più sostenibili, proprio come il carpooling, e rendere il traffico più scorrevole.

Cambiano da paese a paese

Nei Paesi in cui sono presente, le corsie HOV sono anche note come corsie carpooling e "corsie diamante". In realtà, però non esiste una regola universale sul loro funzionamento, ma ogni Paese, in base alle proprie leggi, può prevedere orari e modalità di fruizione diverse.

Ad esempio le corsie HOV possono essere temporanee, limitate alle ore di punta, ma anche permanenti. In diversi Paesi però è consentito l'accesso a queste corsie anche ad altre categorie di veicoli, pur in presenza di un solo passeggero, come veicoli elettrici o a basse emissioni, motociclette e forze dell'ordine. Per il momento, oltre agli Stati Uniti, corsie di questo tipo sono presenti anche in Canada, Cina, Australia, mentre in Europa, le troviamo nel Regno Unito, Francia e Spagna.