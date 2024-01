Intesa Sanpaolo, come ottenere la conferma di aver bloccato del tutto il passaggio a Isybank Il 10 gennaio Intesa Sanpaolo ha inviato una notifica ai suoi utenti: una lettera di tre pagine in cui viene spiegato come bloccare il trasferimento a Isybank. Capire quale procedura seguire per bloccare il passaggio alla banca digitale non è però così semplice. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

C’è una nuova notifica. Ancora. Banca Intesa Sanpaolo ha inviato una lettera ai suoi clienti sull’app della banca dove viene confermata la possibilità di fermare il trasferimento a Isybank, il nuovo servizio bancario digitale verso cui dovevano essere travasati milioni di clienti. Un'operazione su cui è intervenuto l'Antitrust. La nuova notifica si trova nella sezione Archivio dell’app. Dovrebbe essere arrivata il 10 gennaio. È un documento di circa tre pagine in cui viene spiegato ai clienti come bloccare il passaggio a Isybank.

Nel testo si legge: “In calce a questa comunicazione abbiamo messo a disposizione dei pulsanti, con i quali potrà indicarci la sua scelta entro il 29 febbraio 2024. Al fine di perfezionare il trasferimento del Suo rapporto in Isybank, lei dovrà manifestare il suo consenso espresso cliccando il pulsante Accetto, in caso contrario dovrà cliccare il pulsante con scritto rifiuto”.

Dove trovare i pulsanti per bloccare il trasferimento a Isybank

A questo punto però molti utenti hanno trovato qualche difficoltà. In calce al Pdf, anche con l’app aggiornata, non compaiono pulsanti. O almeno, non compaiono nei casi che ci sono stati segnalati. Non sembra nemmeno un problema di sistema operativo, abbiamo provato sia con iOS che con Android. Per bloccare il passaggio a Isybank la strada da seguire è un’altra.

Appena dopo il messaggio sui pulsanti si legge: “Se in calce a questa comunicazione non sono presenti i pulsanti che Le abbiamo descritto, La invitiamo a riaprire questa comunicazione tramite la App o tramite la Sua area riservata in Internet Banking, utilizzando il banner arancione che trova nell'home page”. Di solito anche se riaprite non trovate nuovi pulsanti. Cercare il banner arancione invece è la soluzione migliore.

Come funziona il banner arancione di Intesa Sanpaolo

Per trovarlo dovete semplicemente aprire l’app nella home page. Qui vedrete un banner arancione dove però il messaggio è meno chiaro. Non si parla di bloccare il trasferimento, sembra solo un richiamo a una pagina per mostrare i vantaggi del piano Isybank. Si legge: “Il 18 di marzo potrai passare a Isybank. Vogliamo mostrarti i vantaggi della nuova banca digitale di Intesa Sanpaolo”.

Una volta cliccato qui si apre lo stesso documento arrivato nell’archivio. Questa volta alla fine ci sono davvero i due pulsanti, anche se la domanda prima può essere fraintesa. Si legge: “Confermi di accettare il trasferimento a Isybank a partire dal 18 marzo?”. Se scegliete RIFIUTO potrete bloccare il trasferimento in modo definitivo.

INTESA SANPAOLO | Il banner di Isybank

Dove controllare la notifica per la conferma del rifiuto al trasferimento

Dopo aver bloccato il trasferimento da questa sezione dell’app manca solo un passaggio. Nella sezione Archivio della vostra app dovreste trovare una notifica dal titolo Rifiuto Trasferimento a Isybank. Una volta aperta c’è solo una lettera da poche righe in cui la banca dichiara di aver preso in carico la richiesta di non essere trasferiti. Da qui il passaggio dovrebbe essere bloccato in modo definitivo.