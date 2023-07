Instagram Threads raggiunge i 100 milioni di iscritti ma in Europa non si può ancora scaricare In cinque giorni l’app satellite di Instagram ha raggiunto un buon numero di utenti. Nell’Unione Europea però non è ancora possibile scaricarla: prima deve passare al vaglio del GDPR.

A cura di Valerio Berra

La notizia è stata diffusa da Mark Zuckerberg. Nei primi cinque giorni dal lancio Instagram Threads, la app satellite del social network di Meta ha raggiunto i 100 milioni di utenti iscritti. Parecchio, se fosse un social network completamente nuovo. Un po’ meno se si pensa che comunque Threads si appoggia sugli utenti di Instagram, una base che secondo le stime di Insider Intelligence arriva a circa 1,4 miliardi di iscritti. In ogni caso meglio dei ChatGPT, il software di intelligenza artificiale generativa che lo scorso autunno ha svelato al mondo le capacità di questa tecnologia.

Il confronto con Twitter

In cinque giorni Threads ha raggiunto poco meno di un terzo degli utenti iscritti su Twitter, stimati sempre da Insider Intelligence da 363 milioni. Certo. Il punto più che gli utenti iscritti sono quelli attivi. Per quelli di Threads ci vorrà tempo per avere delle analisi stabili. Per quelli di Twitter invece gli ultimi dati non sono esattamente confortanti. Un tweet pubblicato lo scorso 9 luglio da Matthew Prince, co founder di Cloudfare, ha mostrato come da marzo del 2023 a oggi il traffico di Twitter abbia avviato un calo di traffico costante.

Il problema dell’Unione Europea

Tutti questi dati però non prendono in considerazione un enorme bacino di utenti da cui Threads non ha ancora attinto: quei 446,7 milioni di persone che vivono nell’Unione Europea. Certo, non tutti hanno uno smartphone e non tutti hanno un account Instagram. La cosa ancora non chiarissima però è quando Threads arriverà nell’Unione Europea. Al momento i problemi principali riguardano ancora la privacy.

Le impostazioni di Threads nono sono ancora state passate dallo scanner del General Data Protection Regulation (GDPR) il documento che dal 2016 definisce le norme sulla privacy che devono rispettare le aziende nell’Unione Europea. Non è chiaro quando l’app riuscirà a superare questo blocco, al momento non ci sono ancora state aperture ufficiali da parte di Meta.