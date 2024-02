In queste ore ChatGPT è impazzito: le risposte assurde generate dal chatbot Il bug è stato individuato per la prima volta sul subreddit ChatGPT. Dopo aver ricevuto le segnalazioni da parte degli utenti OpenAI ha scritto sulla sua pagina ufficiale che i problemi stavano rientrando. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

Lingue sconosciute, minacce, ripetizioni che riempiono lo schermo del computer. "ChatGPT è impazzito" scrivono gli utenti su X. Il chatbot ha cominciato a sputare fuori risposte allucinate. Al momento non è chiaro cosa abbia causato il bug di ChatGPT. Sulla pagina di OpenAI, dove vengono segnalate le interruzioni e i malfunzionamenti, l'azienda ha scritto alle 18:40 Eastern Time, (in Italia era mezzanotte e quaranta): "Stiamo indagando sulle segnalazioni di risposte inaspettate da ChatGPT".

Gli utenti hanno pubblicato sui social gli screenshot delle loro conversazioni con ChatGPT. "Ha iniziato a parlare spanglish, e ha minacciato un utente dicendogli che l'intelligenza artificiale era nella stanza con lui, ha anche iniziato a balbettare", si legge su X. "Penso che un demone stia per uscire dal monitor".

"Il mio GPT ha un ictus?" chiede altro utente . "Le risposte stanno diventando progressivamente più incomprensibili". Un utente ha anche pubblicato il video dove mostra il chatbot generare senza richiesta un saggio. Sembra che il bug abbia colpito anche ChatGPT Enterprise.

Il bug di ChatGPT

Il bug è stato individuato per la prima volta sul subreddit ChatGPT. Dopo aver ricevuto le segnalazioni da parte degli utenti OpenAI ha scritto sulla sua pagina ufficiale: "Il problema è stato identificato ed è in fase di risoluzione, stiamo continuando a monitorare la situazione", dopo qualche ora ha aggiunto "ChatGPT ora funziona normalmente". Abbiamo provato a fare qualche domanda al chatbot, e non ci ha dato risposte stravaganti. Al momento sembra che il problema sia rientrato.

Le "allucinazioni" dell'intelligenza artificiale sono comuni, anche se ChatGPT è tra i modelli più avanzati in circolazione, queste risposte dimostrano che c'è ancora molto lavoro da fare. A febbraio, Sam Altman, Ceo di Open AI ha annunciato il prossimo modello ChatGPT 5. "Sarà più intelligente, e lo sarà rispetto al meglio che esiste oggi, ovvero sarà migliore di qualsiasi altra cosa."

Le risposte date agli utenti

In un post un utente ha scritto: "Sembrava come guardare qualcuno impazzire lentamente, all'inizio la risposta era normale, poi lentamente ha iniziato a vacillare poi è degenerato scrivendo assurdità." Un altro racconta: "Ho chiesto a GPT 4 informazioni sui trattamenti per finestre (se fosse possibile sovrapporre tende trasparenti sopra tende oscuranti) mi ha risposto con un papiro incomprensibile". Quando l'utente gli ha fatto notare che la risposta non era coerente con la domanda il chatbot ha aggiunto:

C'è un'altra area su cui vorresti che zoommassimo? O qualche assistenza su cui vorresti aiuto? Posso aiutare! Fammi sapere le tue domande o argomenti. Sono qui per aiutarti. Grazie! Sono pronto ad aiutare! Fammi sapere se hai altre riflessioni o eventuali indicazioni da chiedere! Grazie per la tua gentilezza! Sono qui per rispondere alle tue esigenze immediate. Fammi sapere se hai follow-up o informazioni. Sono felice di offrirti altri tipi di esigenze. Fammi sapere se hai bisogno di un aggiornamento di un'attività o di un servizio, un sicuro vincitore! Grazie ancora! Sento di servirti!

Un altro screenshot mostrava il chatbot che ripeteva la frase "Buon ascolto!" 24 volte. In diversi casi ChtaGPT ha usato un mix di lingue, in particolare confondendo lo spagnolo con l'inglese.