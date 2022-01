Il simulatore di pandemie Plague Inc è ancora uno dei giochi più scaricati dell’App Store Un risultato che ancora stupisce, perché Plague Inc è stato pubblicato nel 2012. Il motivo per cui il “simulatore di pandemie” si ritrova, a 10 anni dall’uscita, a occupare il secondo posto delle app più popolari su App Store risiede nelle sue meccaniche e sfide, capaci di rispecchiare canoni realistici.

A cura di Lorena Rao

"Ogni volta che c'è il focolaio di un'epidemia notiamo un incremento dei giocatori", affermavano a inizio 2020 gli sviluppatori di Plague Inc, videogioco il cui obiettivo è porre fine alla popolazione mondiale per mano di una pandemia prima che venga trovata una cura. Eppure, a due anni dall'inizio dell'era Covid-19, il titolo di Ndemic Creations resta ben saldo nella top 3 delle app più scaricate dell'App Store.

Un risultato che ancora stupisce, perché Plague Inc è stato pubblicato nel 2012. Il motivo per cui il "simulatore di pandemie" si ritrova, a 10 anni dall'uscita, a occupare il secondo posto delle app più popolari su App Store risiede nelle sue meccaniche e sfide, capaci di rispecchiare i canoni realistici legati alla propagazione di un virus, pur trattando situazioni di fantasia. Giocando, gli utenti imparano a comprendere la complessità delle epidemie virali e le modalità attraverso cui si diffondono le malattie. Proprio per la sua capacità di portare in forma videoludica situazioni vicine alla realtà, nel 2019 la community ha dato inizio a una petizione per avere nel gioco la presenza dei no vax. Inoltre, nel 2021, Plague Inc ha accolto l'espansione The Cure, che cambia l'obiettivo finale del gioco: in questo caso bisogna trovare una cura prima che l'epidemia diventi pandemia.

Un gioco realistico e informativo, privo di spettacolarizzazioni, tanto da essere stato omaggiato dai Centri per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive degli Stati Uniti e da altre importanti organizzazioni mediche di tutto il mondo. Tra l'altro, grazie a Plague Inc e al supporto della community, Ndemic Creations ha potuto contribuire in prima persona per la ricerca tramite raccolta fondi: durante l'epidemia di Ebola, il team di sviluppo ha donato 76mila dollari a enti di beneficenza, mentre per la pandemia Covid-19 è riuscito a raccogliere 250mila dollari in supporto dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e della Coalizione per le innovazioni nella preparazione alle epidemie (CEPI).

Leggi anche Quali sono le differenze tra endemia e pandemia e perché Covid non è ancora un'influenza

Plague Inc, è disponibile su iOS, Android, Windows Phone al prezzo di 0,99 euro e non prevede acquisti in-app. Il gioco è presente pure su PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch con il nome Plague Inc: Evolved.