Il prezzo della benzina è aumentato? Queste tre app ti aiutano a vedere dove costa di meno Scegliendo bene il distributore si può risparmiare qualche centesimo sul costo del carburante. Per farlo si possono scaricare app apposta oppure usare funzioni un po’ nascoste di piattaforme che utilizziamo già ogni giorno.

A cura di Valerio Berra

L’aumento è scattato insieme alla mezzanotte. Dal primo gennaio del 2023 il prezzo del carburante per le auto è salito di 18,3 centesimi al litro per benzina e diesel e di 3,4 centesimi al litro per il Gpl. Un balzello che è stato anche immortalato da diversi video pubblicati su TikTok nella notte di Capodanno. Con un paio di mosse però si può ancora risparmiare qualcosa.

Anche se le differenze sono minime, per ogni litro di benzina si può recuperare qualche centesimo muovendosi verso i distributori meno cari. Certo, se per pagare il carburante dieci centesimi in meno al litro dovete fare 40 chilometri in auto, forse non è il caso di spostarvi. Ci sono diversi modi per cercare i prezzi più convenienti: a volte con app dedicate, altre volte sfruttando funzioni di piattaforme che già utilizziamo quasi tutti i giorni.

Le funzioni di Google Maps

GOOGLE MAPS | La ricerca delle pompe di benzina più vicine su Google Maps

La strada più semplice per vedere i prezzi dei distributori di benzina della nostra zona è Google Maps. Per vedere i prezzi del carburante sul portale di Google basta selezionare e scrivere “benzina” nella barra di ricerca. Sulla mappa selezionata appariranno quindi diversi marker che indicano la posizione della pompa di benzina e il costo del carburante. Purtroppo però non è esattamente la via più comoda: i numeri si vedono tutti insieme e non sono classificati in fasce di convenienza.

Leggi anche Come sarà l’app di Amazon dedicata ai contenuti sullo sport

Questa opzione funziona sia da pc che da smartphone. Da pc bisogna zoommare parecchio prima di vedere il prezzo, mentre da smartphone è tutto più semplice. L’applicazione mostra subito il prezzo del carburante e indica in rosso la pompa di benzina più vicina alla nostra posizione registrata.

Come funziona l'app Prezzi Benzina

PREZZI BENZINA | La schermata home

Prezzi Benzina è un’app e un portale dedicato alla ricerca di distributori di benzina che garantiscono il prezzo più basso del carburante. Per registrarsi al portale bisogna creare un account e inserire mail e indirizzo di residenza, dall’app invece tutto il processo per accedere al servizio è più veloce. Anche qui bisogna selezionare un’area in cui cercare i prezzi della benzina. Una volta avviata la ricerca l’app seleziona una serie di distributori che vengono catalogati con colori diversi in base al prezzo: verde, arancione e rosso.

Alcune pompe di benzina vengono segnate con un marker grigio quando il sistema non ha abbastanza informazioni a riguardo. Non solo, con l’app è possibile anche valutare altre opzioni. Prezzi Benzina indica anche se un distributore è servito o self service ed è possibile anche programmare un viaggio controllando già i prezzi del carburante sul tragitto.

Come vedere i prezzi del carburante su Waze

WAZE | Come vedere i distributori di benzina su Waze

Se non volete scaricare un’app apposta per verificare i prezzi della benzina e non usate Maps sul vostro smartphone, potete cercare i prezzi dei distributori anche su Waze. Esattamente come come Maps, vi basterà digitare “benzina” nella barra di ricerca per vedere quali distributori ci sono nella vostra area di interesse e quali sono i più economici.

Anche qui è attiva una divisione cromatica per rendere subito chiari i distributori più economici. Visto che la mappa risulta sempre un po’ ingolfata di icone quando viene vista dallo smartphone, Waze ha introdotto un’opzione che risulta parecchio comoda. Appena fatta la ricerca si apre una schermata in cui si mostra sia la distanza che il prezzo esatto di ogni distributore, così da avviare meglio la navigazione.