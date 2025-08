Il Ponte sullo Stretto è un’opera di ingegneria fuori scala: basta vedere il Ponte dei Dardanelli

Il Ponte sullo Stretto di Messina si farà. O almeno. L’ultimo progetto ha ricevuto un via libera importante, anche se adesso dovrà affrontare ancora una serie di passaggi prima di vedere la luce. I primi cantieri sono previsti per il 2025. La conclusione dei lavori invece è stata fissata per il 2033.

Il via libera al Ponte sullo Stretto di Messina è arrivato. Il Comitato Interministeriale per la programmazione economica (CIPESS) ha acceso l'ultimo semaforo verde. A mani basse è l’opera di cui si è più discusso nella storia dell’Italia repubblicana. L’avvio dei lavori è previsto entro l’anno, la fine è fissata al 2033. Costo stimato: 13,5 miliardi di euro. Una partenza. Prima di gettare la prima colata di cemento per ci sono ancora un po’ di passaggi dalla Corte dei Conti che deve approvare gli atti ai ricorsi giudiziari che potrebbero bloccare i cantieri. Non sarebbe certo la prima volta che il progetto del ponte diventa una falsa partenza.

In tutto questo però c’è anche un altro dato. Il Ponte sullo Stretto sarebbe uno dei progetti più grandi nella storia dell’ingegneria edile. Di più. È un’opera che al momento è praticamente fuori scala rispetto ai ponti della stessa tipologia che esistono nel mondo.

I dettagli del progetto del Ponte di Messina: i cavi d’acciaio hanno un diametro di oltre un metro

Il problema più grande del Ponte sullo Stretto è che, semplicemente, un ponte così non è mai esistito. Prendiamo il dato più semplice, quello della lunghezza. Secondo il progetto approvato dal CIPESS il ponte sarà a campata unica e dovrebbe misurare 3.666 metri. Per campata unica si intende un ponte formato solo da due piloni: qui nello specifico saranno uno sulla costa calabra e uno sulla costa siciliana. Entrambi alti 399 metri. La sfida ingegneristica ovviamente è quella di creare una struttura così lunga senza sostegni in mezzo.

La distanza da pilone a pilone sarà di 3.300 metri. Interessanti anche le misure dei cavi d’acciaio che attraverseranno la struttura. Due coppie di cavi dal diametro di 1,26 metri composti secondo il progetto da 44.323 fili d’acciaio. Il punto però non è solo che il Ponte sullo Stretto di Messina è lungo ma anche che il progetto è complesso. Molto complesso. Il Ponte sullo Stretto di Messina servirà per reggere due linee di trasporto. Ci sarà l’attraversamento stradale: sei corsie, tre per senso di marcia compresa una di servizio. Ma ci saranno anche due binari ferroviari.

PONTE SULLO STRETTO | Uno dei rendering del Ponte sullo Stretto di Messina

Il confronto con il Ponte dei Dardanelli in Turchia

Al momento il ponte a campata unica più grande del mondo è il Ponte dei Dardanelli in Turchia che unisce Gallipoli (ovviamente non quella in provincia di Lecce) a Lapseki. La campata principale è lunga 2.023 metri, anche se tutto il ponte è più lungo rispetto al progetto del Ponte di Messina. In tutto misura 5.169 metri. I due piloni infatti sono posizionati più vicino al centro del ponte, mentre sullo Stretto sarebbero più vicina alla costa.

Ora. Non solo il Ponte sullo Stretto avrebbe una campana centrale più lunga di circa il 50% rispetto allo Stretto, ma sarebbe anche largo il doppio. Il Ponte dei Dardanelli è largo 36 metri, la larghezza dell’impalcato del Ponte sullo Stretto dovrebbe arrivare invece a 60,4 metri. E questo perché a differenza del Ponte dei Dardanelli c’è un elemento in più: una linea ferroviaria con due binari posizionata al centro del ponte.

Il confronto con il Ponte di Akashi in Giappone

Il confronto più diretto con il Ponte sullo Stretto è stato fatto da Matteo Salvini stesso, ministro dei Trasporti. Il 9 luglio ha pubblicato un video dal Ponte di Akashi, in Giappone. È il secondo ponte sospeso più lungo al mondo. Qui la campata principale è 1.991 metri. Con il Ponte sullo Stretto sarebbe il terzo ma anche qui siamo in un ordine di grandezza completamente diverso. È Salvini stesso che lo spiega: “Le due torri arrivano a 289 metri. Il Ponte sullo Stretto arriverà a 399 metri”. E ancora: “Qui ci sono tre corsie stradali da una parte e dall’altra, ovviamente a pedaggio. La differenza è che noi avremmo anche due corsie ferroviarie centrali”.