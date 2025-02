Il passato di Simona, trova su Google Maps una foto di suo nonno: “Qui il tempo è fermo al 2008”

video suggerito

Google Maps sta diventando una capsula del tempo. Cercando tra i suoi archivi è possibile vedere vecchie fotografie dei posti in cui abbiamo vissuto e incontrare persone che fanno parte del nostro passato. Alcune foto sono più aggiornate, altre meno. In questo articolo vi spieghiamo con esplorare tutto l'archivio di Street View.

A cura di Valerio Berra

La foto è sfuocata. I soggetti non hanno contorni be definiti, le ombre e le luci sono poco distinte. Nulla di paragonabile a una qualsiasi immagine scattata dagli smartphone che abbiamo in tasca. In effetti questa foto risale al novembre del 2008. È stata pubblicata in questi giorni da Simona Roselli. O almeno questo è il nome del profilo.

Simona non è un’influencer, sembra poco più di un profilo privato. La foto con l’animazione che compare in questo video è stata vista da quasi tre milioni di persone ed è riuscita a incassare 534.000 like. Il motivo? La foto arriva da Street View, il servizio di Google Maps che permette di esplorare le strade di una mappa come fossimo nella mappa stessa.

Simona è grande ormai, dai video si vede che ha finito da un anno le scuole superiori. Eppure le foto di Street View non sono aggiornate e hanno fermato il tempo a un normale pomeriggio di tanti anni fa, in cui lei è ancora piccola e sta tornando con dall’asilo in sella a una bici guidata dal nonno. Questa la descrizione del video:

“Su Google Maps è ancora Novembre 2008. E io e mio nonno stiamo tornando dall’asilo con la sua bici”.

Le storie del nostro passato su Google Maps

Nel 2019 Maggie Smith ha pubblicato un articolo sul New York Times che si intitolava "Tracciando la fine del mio matrimonio su Google Maps”. Qui Smith racconta a fine della relazione con suo marito e della casa in cui hanno vissuto insieme per tanti anni. E soprattutto racconta di come scorrendo indietro le immagini di Google Maps ha potuto rivedere tutte le fasi del suo matrimonio.

Le foto di Street View, almeno quelle delle strade, vengono fatte di solito dalla Google Car, un'auto accessoriata con un’impalcatura di fotocamere. Non c’è una data esatta per l’aggiornamento. Ci sono zone in cui c’è solo una foto, scattata magari anni fa, e altre in cui si aggiorna una fotografia all’anno, come nel centro di Milano.

Google Maps ha appena compiuto 20 anni ma Street View non è arrivato nello stesso momento in tutti i Paesi. In Italia è stato lanciato nel 2008 nelle città e si è espanso negli anni successivi anche nelle zone meno abitate del Paese. Se la data scritta da Simona corrisponde a quella reale si tratterebbe di una delle prime foto pubblicate su Street View Italia.

Come vedere le vecchie foto di Street View

Per vedere le vecchie fotografie caricate su Street View il processo è semplice. Basta andare sulla strada che preferite e poi guardare in alto a sinistra. Nel riquadro vedrete la data in cui è stata scattata la fotografia. Accanto trovate la dicitura “Sea more dates”. Cliccandola vedrete comparire in basso una serie di fotografie con la data accanto. Scegliete pure quella che preferite. A volte questo archivio è servito anche per risolvere vecchi casi di cronaca.