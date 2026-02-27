I nuovi Pokémon sono ufficiali: svelate le immagini degli starter di Pokémon Vento e Onda

Annunciati nel trentennale della serie nata con Pokémon Rosso e Verde, i nuovi capitoli introdurranno starter inediti, fondali marini esplorabili e un mondo più ricco. Uscita globale prevista nel 2027 in esclusiva Switch 2.

Pokémon Vento e Pokémon Onda sono realtà. Ci riferiamo ai nuovi capitoli per Nintendo Switch 2 dedicati ai pocket monster. Alla decima generazione per la precisione. Un annuncio inevitabile: oggi si festeggiano i 30 anni del franchise, nato nel 1996 con Pokémon Rosso e Verde – i cui remake sono da oggi disponibili in digitale sulla nuova console di Nintendo. Un appuntamento troppo ghiotto per non dare all’immenso pubblico dei mostriciattoli tascabili un nuovo viaggio da vivere dei panni di un allenatore novello.

Cosa sappiamo finora di Pokémon Vento e Onda

Nel trailer mostrato, durato circa 3 minuti e mezzo, conosciamo i diversi ecosistemi della nuova ragione che farà da ambientazione a Vento e Onda. Luoghi invasi dalla lava, foreste rigogliese, corsi d’acqua limpidi. La varietà ambientale sembra davvero ricca, come dimostrano i diversi Pokémon che la abitano. Le informazioni più importanti arrivano alla fine. Conosciamo i tre stater, cioè i nuovi “Bulbasaur, Charmander e Squirtle”. Nel dettaglio sono, Browt, un gufino dal volto corrucciato di tipo erba, Pombon, un batuffolo di pelo di topo fuoco, e infine Gecque. Già dal nome si capisce che parliamo di un geco di tipo acqua.

In compagnia di uno di loro inizieremo un’avventura in cerca di nuovi pokémon da catturare ma anche di nuove storie. Non mancheranno ovviamente anche le creature più iconiche, a partire dall’immancabile Pikachu. Nel trailer, ne compaiono due vestiti da vacanzieri. Probabilmente ci sarà la possibilità di personalizzare esteticamente la propria squadra. Al momento si tratta di una congettura.

POKEMON VENTO E ONDA | I fondali adesso diventano interattivi.

C’è però un altro dettaglio, decisamente più concreto, che è emerso durante la parte finale del trailer: il mondo subacqueo. Per la prima volta in trent’anni di storia, si potranno esplorare i fondali marini, e dunque catturare tipologie di pokémon in modo ancora più interattivo. Graficamente non assistiamo al miracolo sperato dalla fanbase delusa dai limiti tecnici del recente Pokémon Z-A, tuttavia la potenza di Switch 2 permette una qualità visiva più luminosa e curata, soprattutto per quel che riguarda gli specchi d’acqua.

Ora che è stata ufficializzata l’esistenza di Pokémon Vento a Onda e di una decima generazione, quel che resta è aspettare. Non solo per avere informazioni più dettagliate, ma anche per l’uscita. I due capitoli infatti arriveranno in esclusiva Nintendo Switch 2 nel 2027. Il lancio sarà globale.