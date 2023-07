Ho parlato con il Signor Cervo su TikTok e sono entrato in un gioco parecchio inquietante Il Signor Cervo è un gioco su TikTok e funziona come un librogame. Bisogna procedere una slide dopo l’altra e rispondere a una serie di domande. Alla fine l’obiettivo del gioco è solo uno: non far mai arrabbiare il Signor Cervo.

Il 20 giugno il Signor Cervo è arrivato su TikTok. Vestiti eleganti, aria da lord inglese di inizio ‘900. Tra le mani guantate regge una pistola. La sua testa è quella di un cervo adulto, con un palco di corna che escono dallo schermo. Tutto inizia con una sola domanda “Vuoi giocare a Signor Cervo?”. Con il No torniamo subito al mondo che tutti conosciamo, con il Sì guadagniamo quattro monete e iniziamo una storia che alla fine lascia con più di una nota di inquietudine.

Il gioco funziona come un librogame. Il formato scelto per TikTok non è quello dei video ma quello degli slideshow, le gallerie di foto che si scorrono trascinando verso sinistra l’immagine che troviamo sullo schermo. Una volta iniziato il gioco ci vengono date delle regole:

Non toccare mai le corna di Signor Cervo

Non entrare nella biblioteca

Vai nel bosco solo di giorno, segui il sentiero

Non svegliare mai Signor Cervo

Signor Cervo detesta le persone maleducate

Se Signor Cervo ti regale un libro rosso, non aprirlo

Il carillon è pericoloso: non ascoltarlo mai

Quante possibilità avremmo mai di toccare le corna di un cervo antropomorfo? Poche, a meno che non decidiamo di cedere al mondo del Signor Cervo e entrare a far parte di questa storia. Le slide si alternano una dopo l’altra. In una ci viene presentata una situazione e una serie di scelte, in quella successiva invece troviamo tutte le conseguenze che possiamo incontrare per ogni scelta. Solo un consiglio. Se toccate lo schermo con due dita spariscono le grafiche di TikTok e potrete vedere meglio le vostre scelte.

Le scelte del Signor Cervo

Partiamo con la prima. “Sei nella tua stanza. Signor Cervo di ti chiama: la cena è pronta!”. Se abbiamo la sventura di scegliere l’opzione “Non hai fame, ignori Signo Cervo e rimani a letto”: La conseguenza è tremenda “Signor Cervo è arrabbiatissimo. Prende un coltello e usa le tue dita per fare il brodo”. Morte certa, bisogna ricominciare da capo e tornare indietro.

L’ambiente in cui si gioca è cupo. La colonna sonora ripetitiva e costante e la presenza del Signor Cervo diventa slide dopo slide sempre più fosca. Ci viene presentato come un uomo (?) che oscilla tra due essenze. Ci accoglie in casa sua, ci offre da mangiare, ci svela i segreti del bosco fuori dalla sua tenuta. Ma non è solo questo. Cervo si arrabbia, scatta, ci infilza con le sue corna, taglia le nostre dita e non vuole che entriamo in quella dannata biblioteca.

L’account che ha creato il gioco

In un paio di settimane tal Marvin, l’account che ha creato il gioco, è riuscito a guadagnare circa un milione di like e 185.000 follower. Il gioco si divide in sei video. Negli ultimi due lo sguardo del Signor Cervo sembra posseduto da qualche entità maligna. Evitiamo di aprirli perché già con il caldo non si dorme benissimo. Negli ultimi due video invece c’è sempre un gioco costruito con la struttura del Signor Cervo ma con un’altra ambientazione.

L’hashtag che riunisce tutti questi video su TikTok si chiama #slideshowgame e oltre all’italico Signor Cervo si possono trovare varianti con altri animali. Tra i video in inglese c’è la Signora Corvo, il Signor Gatto o il Principe Perduto. Non sappiamo chi ci sia dietro la piattaforma ma sicuramente guardando i numeri possiamo vedere come la variante italiana sia stata una di quelle più apprezzate dal pubblico. Bel lavoro, misterioso Marvin.