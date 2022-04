“Hai mai lodato il sole?”: da dove viene l’audio virale su TikTok Come nasce l’audio virale su TikTok che chiede se hai mai lodato il sole: nella sua storia c’è un po’ di Dark Souls e un po’ di YouTube.

A cura di Marco Paretti

Negli ultimi giorni su TikTok sta spopolando un nuovo audio la cui provenienza potrebbe non essere chiara a tutti. Il suono viene utilizzato per mostrare il glow up di qualcuno, cioè il cambiamento (in meglio, di solito) che il protagonista ha attraversato negli anni, per esempio crescendo. "Hai mai lodato il sole, pu**ana?" si sente nel suono, mentre sul video gli utenti scrivono "Prima di aver lodato il sole" e "Dopo aver lodato il sole" per indicare proprio il cambiamento. Ma da dove viene questo suono? Un po' dai videogiochi e un po' da YouTube.

Lodare il sole è un elemento strettamente legato a Dark Souls, un videogioco particolarmente conosciuto (e apripista di un genere che quest'anno ha portato a Elden Ring) che negli anni ha raccolto un grande numero di appassionati. Il “Praise the sun” è un gesto sbloccabile dopo essersi uniti ai guerrieri del sole che nel tempo è diventato una sorta di meme. Non solo viene utilizzato nel gioco (per esempio per esultare dopo aver sconfitto un'invasione nemica) ma sul web fa ormai parte della cultura nerd. Ovviamente, però, l'audio virale su TikTok non viene dal gioco.

L'origine del suono va ricercata su YouTube e in particolare in un video pubblicato dall'utente ThePruld che gioca proprio sul lodare il sole. In questo filmato, il personaggio di Solaire (anch'esso di Dark Souls e legato ai guerrieri del sole) chiede al personaggio di The Witcher Triss Merigold se ha mai lodato il sole. Il tutto gira intorno al meme nato dal videogioco e che in questo caso ha dato vita a un filmato totalmente fuori di testa, ma che il web ha apprezzato. Così, a distanza di 8 anni dalla sua pubblicazione, l'audio è riuscito a diventare virale anche su TikTok.