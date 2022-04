Google Maps ti dirà quanto costa il casello dell’autostrada Il lancio di tutte queste nuove funzionalità è previsto in estate – anche in Italia, in concomitanza con il periodo di ferie e vacanze. Ecco come cambia Google Maps.

A cura di Lorena Rao

In arrivo per l'estate una serie di aggiornamenti che migliorano Google Maps, il noto servizio geografico del colosso Big Tech, ormai sul mercato da diciassette anni. Informazioni sul costo dei pedaggi, strade maggiormente dettagliate e l'integrazione con dispositivi iOS – e dunque anche con Siri – sono le tre novità principali che renderanno più facile l'utilizzo di Maps durante i viaggi. Grazie a questi aggiornamenti non solo sarà più semplice pianificare il tragitto in base anche al proprio budget, ma sarà possibile godere di nuove comodità, evitando episodi di stress causati dal viaggiare in strade sconosciute o di sera.

Come cambia Google Maps con i nuovi aggiornamenti

Partendo proprio dalle strade, la nuova resa visiva permetterà l'implementazione di numerosi dettagli quali la larghezza delle corsie e la presenza di marciapiedi, semafori e segnaletica stradale, a cui si aggiungono banchine e isole di sosta. Sarà dunque possibile fare affidamento su una serie di riferimenti, comodi quando ci si trova in strade mai percorse. Inoltre, si potranno avere informazioni su edifici e aree di interesse.

Quanto ai pedaggi, l'aggiornamento darà la possibilità di effettuare un confronto per scegliere il tragitto in base ai costi e ai chilometri da percorrere. Questo grazie all'introduzione del valore economico dei pedaggi, offrendo così una panoramica delle tariffe. Un funzionalità utile quando si ha un budget per il viaggio. Non è però tutto: l'aggiornamento porterà un'ulteriore novità per gli utenti Apple. Google Maps integrerà iOS e supporterà Siri, l'intelligenza artificiale dei dispositivi Apple con cui interagire via comandi vocali. Basterà quindi dire "portarmi a casa" per avere indicazioni vocali sul tragitto verso casa. Così facendo, sarà possibile pianificare la propria destinazione senza la necessità di prendere il telefono in mano mentre si guida. A tale proposito viene in soccorso anche Apple Watch, che notificherà le indicazioni di viaggio date dall'app. A tutto questo si aggiungono anche particolari widget per i viaggi preimpostati. Il lancio di tutte queste nuove funzionalità è previsto in estate – anche in Italia, in concomitanza con il periodo di ferie e vacanze.