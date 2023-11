Giuliana Florio, la regina degli NPC di TikTok, punta a Sanremo: “Ho già pronta la canzone” Nelle ultime settimane è arrivato anche in Italia il trend degli NPC. I tiktoker aprono una live, cominciano a muoversi in modo ritmico e rispondono agli utenti con una serie di reazioni sempre uguali. Giuliana Florio è la più seguita in questo nuovo genere di intrattenimento.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su TikTok ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

C' ‘amma ‘a fa', Sanremo? E facimmelo buono. Giuliana Florio ha 27 anni, è laureata in sociologia, vive ad Amsterdam e da qualche settimana è diventata uno dei fenomeni di TikTok più studiati del 2023. Nessun vlog, nessun tutorial, nessuno small business. Giuliana la sera apre le live e comincia a comportarsi come un NPC dei videogiochi, i personaggi costruiti con poche linee di codice: si muovono in modo prevedibile, rispondono sempre allo stesso modo a ogni interazione e non mostrano alcun tipo di emotività.

Il trend è esploso negli Stati Uniti. Giuliana Florio è la prima che lo ha interpretato in Italia. Come ha spiegato nell’intervista a Fanpage.it per ora si sta divertendo, non è chiaro come si trasformerà tutto questo in futuro: “È una performance, ci vuole focus, concentrazione, io non la trovo noiosa. Mi piace farlo e mi sta dando anche soddisfazioni”. Negli scorsi giorni ai microfoni di Radio Roma ha spiegato però che uno dei prossimi obiettivi potrebbe essere portare le sue reazioni sul palco del Festival di Sanremo.

Perché Giuliana Florio vuole andare a Sanremo

In questi giorni Giuliana ha lanciato FRR RHA, il primo singolo creato insieme al dj Gabriele Silvestri. La canzone non è ancora uscita su Spotify, al momento si può solo fare il Pre-Save. Su TikTok Giuliana ha pubblicato solo qualche estratto: sembra un estratto delle sue reazioni più famose messe insieme con una base. C’è il suo “Frr Rha”, “O core sacro ‘e San Gennaro” e “C' ‘amma ‘a fa', Sanremo?”.

Leggi anche Quanto tempo passa un adolescente su TikTok? In media non poco

Ma per la tiktoker questo è solo l’inizio: “Spero di arrivare a portare la mia musica su palchi ancora più importanti, come Sanremo. Mai dire mai”. Al netto della carriera musicale e del suo futuro, Giuliana ha chiarito che il trend degli NPC per lei è solo una fase. A Radio Roma ha detto di avere una canzone già pronta per Sanremo, dai toni diversi da quella già annunciata su TikTok: