Finalmente è possibile trasferire i backup di WhatsApp da Android a iPhone Ciò include contatti, messaggi, foto, video, account e-mail, calendari e ora anche la cronologia dei messaggi di WhatsApp. Ecco come usare “Passa a iOS” da un dispositivo Android a iPhone.

A cura di Lorena Rao

Non solo WWDC 2022: Apple continua a sfornare novità. L'ultima è un aggiornamento di "Passa a iOS", l'app dedicata agli utenti Android che desiderano passare ad iPhone. Basta scaricarla sul proprio dispositivo Android per trasferire in modo sicuro contatti, messaggi, foto, video, account e-mail, calendari e ora anche la cronologia dei messaggi di WhatsApp al nuovo iPhone. Una procedura, quella relativa al servizio di messaggistica, finora impossibile o comunque molto complessa.

Come trasferire i dati con Passa a iOS

In mancanza dell'app Passa a iOS, è possibile selezionare il codice QR sul nuovo dispositivo Apple e scansionarlo tramite la fotocamera del dispositivo Android per aprire Google Play Store. Selezionare dunque "Continua", leggere termini e condizioni e infine toccare su "Accetta".

Durante la configurazione di iPhone, occorre premere su "Continua" fino a quando non arriverà la schermata "Migra da Andorid". Servirà un codice a dieci o sei cifre. Potrebbe arrivare un avviso sul dispositivo Android secondo cui la connessione a internet è debole, ma essere tranquillamente ignorato.

Leggi anche WhatsApp, da oggi arrivano le reazioni con emoji ai messaggi

Tornando al codice, una volta inserito su Android, la schermata di iOS creerà una rete WiFi temporanea. Quando richiesto, sarà necessario selezionare "Connetti" per accedere a quella rete su Android e arrivare alla schermata "Trasferimento dati". Finalmente è giunto il momento di selezionare i contenuti che si desiderano trasferire tra i due dispositivi. Ciò include contatti, cronologia dei messaggi, foto e video della fotocamera, album fotografici, file e cartelle, impostazioni di accessibilità, impostazioni del display, segnalibri web, account email e calendari. Saranno scaricate anche alcune app gratuite, se individuate all'interno del dispositivo Android e disponibili sull'App Store. La vera comodità risiede nella possibilità di spostare da Android a iOS la cronologia dei propri messaggi su WhatsApp, che in questo modo sarà pronto per essere utilizzato sul nuovo iPhone, con tutti i messaggi scambiati finora. Al momento il passaggio dei backup di WhatsApp tra Android e iPhone è possibile solamente in fase di setup dello smartphone della mela.