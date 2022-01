Facebook ti fa creare un curriculum (per avere più dati su di te) Gli utenti possono compilare un CV che l’app restituirà come un documento ben impaginato e pronto per essere inviato ai datori di lavoro offline e online.

A cura di Lorenzo Longhitano

Da pochi anni dopo la sua fondazione, Facebook ha smesso di essere un semplice social network e ha tentato di aggiungere nuovi servizi al suo sito e alle sue app. Tra queste aggiunte c'è un portale dedicato alle offerte di lavoro, che si completa con una sezione dedicata alla stesura di curriculum da parte degli utenti. La sezione promette agli iscritti di trovare nuovi lavori più facilmente, ma in cambio chiede loro una quantità di dati che tornera utile al social a far crescere il proprio business legato alla vendita di annunci pubblicitari.

Facebook offre ormai dal 2017 la possiblità di pubblicare annunci di lavoro sulle proprie pagine, all'interno di una sezione apposita. La funzionalità introdotta ormai quasi 5 anni fa ha generato sempre più traffico nel periodo seguente, per un motivo facile da immaginare: quella della ricerca di un impiego è effettivamente un'attività senza fine se rapportata a una base di utenti di oltre 2 miliardi di persone. Nel suo utilizzo di base la sezione dedicata al mercato del lavoro dà semplicemente la possibilità di offire posizioni o ricercarne, candidandosi poi utilizzando le informazioni su istruzione ed esperienze lavorative già inserite nella propria biografia compilata all'interno del social.

Con la funzione di inserivmento del CV Facebook chiederà di relizzare un curriculum vero e proprio, dando la possibilità di precompilarlo utilizzando i dati biografici oppure di partire da zero nel caso gli utenti non abbiano inserito nulla di rilevante nella propria biografia. Il social offre in cambio un documento ben impaginato da salvare sul dispositivo e inviare in ogni momento, oltre alla possibilità di inviare direttamente la scheda ai potenziali datori di lavoro trovati sul social.

La funzione si trova visitando il menù ad hamburger (contrassegnato dal pulsante con le tre righe orizzontali) all'interno dell'app, e raggiungendo così il portale dedicato al lavoro. Qui occorre far scorrere verso destra le voci presenti nella barra superiore del pannello, fino a raggiungere la voce Te che permette tra le altre cose di compilare un CV personale. Sfruttare questa funzionalità ha però un costo: mettendola a disposizione, Facebook mira infatti a ottenere una nuova gamma di informazioni sugli utenti che potrebbero essersi finora rifiutati di fornire i dati relativi alla propria carriera lavorativa.