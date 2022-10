Emma Galeotti: “Sono contenta di far parte della Gen Z, riusciremo a cambiare il mondo” Nelle settimane prima delle elezioni Emma Galeotti è diventata famosa per aver criticato la presenza dei politici su TikTok. La sua storia sulla piattaforma però è cominciata ben prima di questo settembre.

A cura di Valerio Berra

Oltre 712.000 follower su TikTok, 141.000 su Instagram e un video diventato virale che l’ha incoronata come volto della Generazione Z. Emma Galeotti, classe 2002, è una delle creator che sono più cresciute negli ultimi mesi. Vive a Milano, studia Economia dei beni culturali e davanti alle nostre telecamere ha risposto alle domande su di lei più cercate su Google. Un'operazione, a dire il vero, portata avanti con una certa sorpresa: “È vero che le persone cercano queste cose?”.

Cosa vuol dire far parte della Generazione Z

Normalmente si intende come Generazione Z chi è nato tra il 1997 e il 2012, anche se a riguardo esiste ormai un'ampia letteratura. Emma Galeotti cade in pieno in questa definizione generazionale, e ne va anche parecchio fiera: “Mi piace molto far parte di questa generazione. Secondo me siam dei fighi, siamo molto simpatici. Spero che cambieremo il mondo”.

Cos’è e come funziona il Point of View

Sul suo profilo si trovano soprattutto video ironici. In particolare c’è un formato che per lei sembra funzionare particolarmente bene: il Point of view, meglio conosciuto come Pov. A spiegare come funziona questa tipologia di video è la stessa Emma: “Io utilizzo molto il Pov per fare gli sketch comici. Funziona così. Praticamente io spiego allo spettatore chi sarebbe: ad esempio “Pov: stai parlando con la tua amica che è appassionata di astrologia". Serve per chiarire bene il contesto”.

I politici su TikTok

La query “politici su TikTok” è una delle più cercate su Google accanto al suo nome, proprio perché il suo video sull’invasione dei candidati alle ultime elezioni politiche è stato parecchio rilanciato: “Ho fatto un video dicendo cosa pensassi dello sbarco dei politici su TikTok. È diventato virale, soprattutto sugli altri social e ora mi conoscono per questa cosa”.

L’ex fidanzato Tommaso

Nelle domande di Google c’è stato spazio anche per qualche parentesi sul gossip. Emma Galeotti infatti è stata legata a lungo con Tommaso Cassissa, creator digitale con 2,6 milioni di follower su TikTok. È per questo che abbiamo trovato il nome “Tommaso” tra le chiavi di ricerca a lei associate: “È il mio ex ragazzo a cui devo tantissimo. Ha creduto molto in me. Forse è stato uno dei primi dopo mio papà e mia mamma”.