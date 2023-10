Elon Musk vuole trasformare tutti gli account di X (fu Twitter) in conti bancari Il progetto di una grande paittaforma che funziona sia da social che da banca sta per cominciare. Secondo Elon Musk la trasformazione finale di Twitter dovrebbe avvenire entro un anno.

A cura di Elisabetta Rosso

C’è un cosa che torna sempre nella gestione delle aziende di Elon Musk: le scadenze. L’uomo più ricco del mondo è sempre stato abituato a fissare delle scadenze al limite dell’assurdo. Razzi costruiti in un paio di mesi. Problemi strutturali risolti in una notte. Piani stracciati nel giro di un paio di secondi. Ormai è storico per gli investitori Tesla il caso dell’autopilot: è circa dal 2016 che Elon Musk annuncia l’arrivo di una Tesla completamente a guida autonoma. L’ultimo traguardo fissato per X sembra però ancora più azzardato del solito.

In una riunione con tutti i dipendenti di X, quello che una volta conoscevamo come Twitter, Elon Musk ha dato un anno di tempo per trasformare X in una delle più grandi banche del mondo. Musk vuole che il social network diventi una piattaforma in cui gli utenti possano gestire qualsiasi tipo di denaro. Il giornale specializzato in tecnologia The Verge ha pubblicato un estratto dell’audio di questa riunione:

“Sto parlando dell’intera vita finanziaria degli utenti. Denaro, titoli o altro. Quindi non è semplicemente come inviare 20 dollari al mio amico. Non ci sarà più bisogno per avere un conto bancario”.

I vecchi sogni finanziari e l’app per tutto

La prima volta che Elon Musk ha cominciato a parlare di banca digitale è stato alla fine degli anni ’90, quando lavorava a una sistema di pagamenti chiamato X.com. Sì, Musk ha una discreta ossessione per la lettera X. Allora però l’azienda prese una strada diversa: decise di puntare tutto sul servizio PayPal e alla fine vendette tutto a eBay, colosso dell’e-commerce.

Ora sembra che il piano sia tornato. Anche in un’altra ottica. Elon Musk ha già chiarito che vuole trasformare X in un’app per “ogni cosa”. Spostarsi sui pagamenti sarebbe il passo decisivo. Nell’ultimo anno Musk si è concentrato su una serie di miglioramenti legati soprattutto alle funzioni social. Una delle ultime modifiche riguarda la possibilità per i gamer di trasmettere le proprie partite in streaming direttamente su X.