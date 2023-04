Elon Musk ha una teoria sugli alieni ma non ha niente a che fare con i complottisti Il Ceo di Twitter e SpaceX durante un’intervista ha spiegato che immagina gli extraterrestri verdi e piccoli. Secondo lui un suo tweet sulla scoperta degli alieni potrebbe arrivare a 8 miliardi di Mi Piace.

A cura di Elisabetta Rosso

“Penso che che se qualcuno sapesse degli alieni sulla Terra, probabilmente sarei io", ha detto Elon Musk a Tucker Carlson, conduttore di Fox News. E dato che il secondo uomo più ricco del mondo non ha ancora avuto incontri del terzo tipo possiamo stare tranquilli, non ci sono ancora navicelle Ufo che galleggiano sui deserti texani, o accordi segreti del governo statunitense con gli alieni. Ha detto questo in poche parole Elon Musk. Al momento non sa se c’è una vita cosciente nell’Universo, ma ci spera, anzi nel suo immaginario gli alieni sono come quelli delle riviste “pulp” degli anni Trenta che vivevano sul pianeta di terra rossa: piccoli, verdi, e con le antenne. D’altronde a parlare è l’uomo che vuole colonizzare Marte.

Gli alieni secondo Elon Musk

“Molte persone mi chiedono, sai, dove sono gli alieni?” ha detto Musk. “Sì, ho, sai, molta familiarità con le cose spaziali. E non ho visto prove di alieni… lo twitterei immediatamente. Sarebbe probabilmente il miglior tweet di tutti i tempi: Ne abbiamo trovato uno, ragazzi! È il jackpot con circa 8 miliardi di Mi Piace". Dato che non ha prova dell’esistenza aliena nell’universo, Musk ha detto che le teorie complottiste, quelle che credono negli alieni tenuti segreti dal governo, sono poco credibili. Anzi, ha aggiunto che se i capi di Stato fossero in contatto con gli extraterrestri li maltratterebbero, e troverebbero la scusa perfetta per dare il via libera alle spese militari.

Le teorie del complotto e i piani del governo

L'intelligence americana ha sfogliato centinaia di dossier che parlano di Ufo negli ultimi mesi. In un anno le segnalazioni di oggetti in volo non identificati sono triplicate, per questo il governo statunitense ha istituito l’All-domain Anomaly Resolution Office, un ufficio ad hoc per analizzare ogni avvistamento vicino a installazioni e navi militari. Proprio per questo i legislatori hanno chiesto un aumento dei finanziamenti per l’ufficio di ricerca. Secondo il Pentagono infatti gli alieni a breve potrebbero visitare la Terra.

Gli umani che distruggono sé stessi

Elon Musk, che ha grande fiducia negli extraterrestri, ha spiegato che secondo lui non saranno una minaccia. Gli uomini lo sono invece per sé stessi, solo qualche settimana fa il Ceo di Twitter e SpaceX, ha detto che l’Italia sarebbe scomparsa, il Paese infatti ha toccato il più basso tasso di natalità dal 1861. Un problema anche per gli Stati Uniti, uno studio del CDC ha mostrato che metà delle donne americane sotto i 45 anni non ha figli. "C'è una sorta di arco del ciclo di vita per le civiltà, proprio come per i singoli esseri umani", ha detto Musk. “Sono un po' preoccupato”, ha aggiunto, “se non creiamo abbastanza persone per sostenere almeno il nostro numero, forse aumentare un po', allora la civiltà si sgretolerà.” E non servono alieni per distruggere l’umanità secondo Musk, “ed è deprimente da morire."