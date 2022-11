Elon Musk ha problemi (anche) con i dipendenti di SpaceX: “Siamo stati licenziati per averlo criticato” Otto dipendenti di SpaceX hanno fatto causa a Elon Musk: sarebbero stati licenziati per aver diffuso una lettera aperta in cui lo criticavano per i suoi tweet.

A cura di Valerio Berra

“Il comportamento di Elon in pubblico è una frequente fonte di distrazione e imbarazzo per noi. Ogni suo tweet è una dichiarazione pubblica de facto dell'azienda. I suoi messaggi non riflettono il nostro lavoro, la nostra missione o i nostri valori”. Queste frasi sono solo un estratto della lettera diffusa lo scorso giugno da alcuni dipendenti di SpaceX, l’azienda che ora porta regolarmente astronauti nella Stazione Spaziale Internazionale. Quell’Elon di cui si parla è ovviamente il suo fondatore, Elon Musk. E i dipendenti che hanno scritto quelle parole ora non lavorano più per SpaceX.

L’agenzia stampa Reuters ha riferito che otto dipendenti di SpaceX hanno fatto causa a Elon Musk dopo essere stati licenziati. Secondo loro il motivo del licenziamento sarebbe stato proprio la lettera aperta diffusa a giugno in cui veniva criticato il comportamento dell'imprenditore. Sempre secondo Reuters, cinque dipendenti sarebbero stati licenziati in tronco dopo la diffusione della lettera mentre altri quattro nei mesi successivi. Uno dei dipendenti licenziati avrebbe scelto però di non fare causa. Al momento SpaceX non ha voluto fornire commenti sulla vicenda.

La risposta di SpaceX alla lettera

SpaceX aveva preso subito una posizione molto netta contro i dipendenti che erano stati coinvolti nella scrittura della lettera. La presidente Gwynne Shotwell aveva risposto con un comunicato in cui criticava tutto l’impianto delle accuse: “La lettera e le successive sollecitazioni hanno messo in difficoltà gli altri dipendenti, che si sono sentiti bullizzati e intimiditi perché qualcuno faceva pressione affinché firmassero qualcosa in cui non si riconoscevano. Usate il vostro tempo per fare del vostro meglio. Ecco come arriveremo su Marte".