Elon Musk è pronto a lanciare di nuovo il razzo più potente mai costruito dall’uomo Elon Musk ha pubblicato una serie di immagini che mostrano Starship già assemblato sulla rampa di lancio. Per farlo partire manca solo l’ultima autorizzazione della Federal Aviation Administration (FAA).

Il 20 aprile SpaceX è uscita a far sollevare da terra il veicolo di trasporto più grande mai costruito in tutta la storia dell’esplorazione spaziale. Il razzo Starship è partito alle 15:36 di Boca Chica, in Texas. Il volo sarebbe dovuto durare 90 minuti ma dopo aver completato le primissime fasi ha perso il controllo ed è esploso in cielo. Vista la portata dell’impresa, questo risultato è stato comunque un successo. Ora Elon Musk è pronto a provarci di nuovo.

Nelle ultime ore il fondatore di SpaceX ha pubblicato una serie di tweet in cui mostra il razzo già pronto sulla rampa di lancio della Starbase, il nome assegnato alla base di Boca Chica. Starship è già stato assemblato in tutte le sue componenti. Musk ha spiegato che tutto è pronto per un nuovo lancio, manche solo l’approvazione della Federal Aviation Administration (FAA).

Perché Starship è centrale nella strategia di SpaceX

Starship non è un razzo come gli altri. E non solo perché è il più grande. Questo mezzo è al centro della strategia di SpaceX nei prossimi anni. È un vettore alto 120 metri, con un diametro di 9 metri, ed è formato da una navicella spaziale, la Starship vera e propria, e da un razzo che fornisce la spinta per la propulsione. Il razzo, qui senza troppa fantasia, si chiama Super Heavy. Può trasportare tra le 100 e le 150 tonnellate.

Starship è il mezzo con cui SpaceX vuole arrivare su Marte, l’obiettivo finale di tutto il progetto spaziale di Elon Musk. Riuscire a farlo volare non è solo una sfida dal punto di visa ingegneristico ma anche la chiave per dimostrare che i progetti di SpaceX si possono realizzare davvero. L'altra volta un volo di tre minuti era stato un successo, ora SpaceX punta a qualcosa di più.

Rispetto al lancio del 20 aprile, questa versione di Starship ha subito centinaia di modifiche. Tra i tanti problemi su cui hanno lavorato gli ingegneri di SpaceX c’è anche la rampa di lancio. Durante il lancio del primo Starship era stata distrutta dalla spinta generata dal Super Heavy. I 33 motori Raptor (non tutti accesi) avevano lanciato in aria calcinacci e pezzi di terreno.