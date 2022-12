Elon Musk annuncia il ritiro: “Mi dimetterò da Ceo di Twitter appena avrò trovato un sostituto” Il 19 dicembre Elon Musk aveva chiesto ai suoi utenti se fosse arrivato il momento di fare un passo indietro dalla guida del social network. Al sondaggio avevano partecipato oltre 17,5 milioni di profili e il 57% aveva votato “Sì”.

A cura di Valerio Berra

Tutti quelli che stanno seguendo la saga tech più complessa del 2022 aspettavano questo tweet. Il 19 dicembre Elon Musk ha pubblicato un sondaggio in cui chiedeva agli utenti se fosse arrivato il momento di dimettersi dalla guida di Twitter. Con oltre 17,5 milioni di voti, il pubblico aveva deciso abbastanza chiaramente per il “Si”.

Quando il tempo definito per il sondaggio è scaduto, l’autoproclamato TecnoKing non ha risposto subito. Ha pubblicato qualche retweet di altre sue aziende e ha risposto a qualche commento che suggeriva di riservare i sondaggi solo agli account verificati. Intanto nella Silicon Valley si rincorrevano voci che parlavano di un Musk intento a cercare un nuovo Ceo.

Ora è arrivato l’annuncio: “Mi dimetterò da Ceo non appena troverò qualcuno così folle da accettare il lavoro! Dopodiché, gestirò solo i team software e server”. Certo, Musk non ha fissato un momento per chiudere la sua parabola alla guida di Twitter. E vincolando questa scelta alla ricerca di “qualcuno così folle da accettare il lavoro” potrebbero volerci ancora settimane prima dell’effettivo ritiro.

Le anticipazioni al G20 di Bali: “Ho troppo lavoro da fare”

Fin dall’acquisto del social network Musk aveva chiarito che non sarebbe rimasto Ceo di Twitter a lungo. Il 14 novembre era apparso al G20 di Bali con una videocall dai tratti discretamente mistici: la sua testa era avvolta dalle tenebre, con giusto una luce rossa per illuminarlo. Qui aveva detto: “Ho troppo lavoro da fare, questo è certo. Lavoro dalla mattina alla sera, sette giorni su sette”.

E ancora, aveva chiarito che gestire così tante aziende era diventato insostenibile: “Starei attento a ciò che si desiderate. Non sono sicuro di quante persone vorrebbero essere me. Forse vorrebbero essere ciò che immaginano voglia di essere me, ma questo non corrisponde alla realtà. La quantità di cose con cui mi torturo è di un livello successivo, francamente”.