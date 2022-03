Ecco i nuovi iPhone SE e iPad Air, prezzi contenuti ma processori potenti Apple ha presentato i nuovi iPhone SE e iPad Air, due proposte che vanno ad aggiornare due popolari serie di prodotti della mela. Ecco tutte le novità.

A cura di Marco Paretti

Come previsto da ormai diverse settimane, Apple ha annunciato la terza versione del suo smartphone low cost, l'iPhone SE. Lo ha fatto durante la conferenza stampa di marzo chiamata "Peak Performance", massime prestazioni. La modifica più grande è infatti l'integrazione del nuovo processore A15 Bionic all'interno di una scocca che resta simile a quella del modello precedente. Resta quindi il tasto TouchID su un pannello frontale che mantiene i classici bordi spariti nella linea principale con l'iPhone X. Il punto forte di questo modello però sono sempre state le prestazioni e il prezzo, giustificato proprio da un look che riprende i modelli passati.

L'A15 Bionic consente di accedere a tutte le funzioni e le potenzialità dei modelli iPhone 13, dalla possibilità di copia incollare i testi presenti nelle foto al supporto a tutti i giochi di ultima generazione. Lo schermo è protetto dal vetro presente anche sul retro dell'iPhone 13 e 13 Pro, mentre la certificazione contro acqua e polvere è la IP67. Il nuovo modello supporta ovviamente la rete 5G. Per quanto riguarda la camera, l'iPhone SE presenta molte delle funzioni del modello di fascia alta: Deep Fusion, HDR 4 e un comparto dedicato ai video migliorato. Il prezzo è di 529 euro, con disponibilità a partire dal 18 marzo e con preordini a partire da questo venerdì.

Il nuovo iPad Air

Durante il Keynote Apple ha annunciato anche il nuovo modello di iPad Air, già aggiornato recentemente con il nuovo look che ricorda quello dell'iPad Pro. All'interno di questo nuovo modello però c'è una sorpresa: il chip M1 che accompagna anche la versione di fascia alta iPad Pro. Un grande punto a favore di un tablet che si posiziona su una fascia di prezzo decisamente più contenuta rispetto alla versione dedicata ai professionisti e che quindi diventa estremamente interessante per molti utenti. Interessante anche l'introduzione della modalità Center Stage, che sfrutta una fotocamera frontale ultragrandangolare per tenere sempre centrato l'utente nell'inquadratura durante una videochiamata. I colori sono 5: rosa, viola, blu, starlight, space gray. Il prezzo di partenza è 699 euro (con 64 GB, ma è disponibile anche con 256 GB), con disponibilità a partire dal 18 marzo e con preordini a partire da questo venerdì.

Leggi anche Il Capodanno Cinese arriva su Instagram: ecco i nuovi adesivi e i nuovi filtri per le storie

(In aggiornamento)