Disattiva le chiamate su X (Twitter) se vuoi proteggere la tua privacy: come fare Le chiamate sono peer-to-peer, questo vuol dire che le due persone coinvolte condividono l’indirizzo IP, la funzione potrebbe quindi rivelare la posizione del mittente e del destinatario. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Elon Musk sta cercando di tener fede al suo grande piano: trasformare X (fu Twitter) in "un'app di tutto". Il 28 febbraio ha annunciato la nuova funzionalità "Abilita chiamate audio e video" attiva per tutti gli utenti come impostazione predefinita (prima era a uso esclusivo dei clienti premium). In un post Linda Yaccarino, Ceo dell'azienda, ha scritto: “Le chiamate audio e video sono ora disponibili per tutti su X! chi chiamerai per primo?". La risposta più saggia sarebbe "nessuno". Le chiamate sono peer-to-peer, questo vuol dire che le due persone coinvolte condividono l'indirizzo IP. Infatti nella pagina ufficiale del centro assistenza di X si legge: "Gli indirizzi IP degli utenti possono essere visibili agli altri". E questo potrebbe essere un problema.

Un indirizzo IP esposto può rendere l'utente più vulnerabile allo spam, alle truffe, e ai furti di identità. Non solo, potrebbe anche rivelare la posizione del mittente e del destinatario. Gli utenti con la funzione attiva quindi non solo rischiano di ricevere chiamate indesiderate, ma potrebbero anche compromettere la loro privacy.

Come disattivare le chiamate

La nuova funzionalità si trova nell'area Messaggi dell'app, dove ora appare l'icona di un telefono nell'angolo in alto a destra, sia su iOS, sia su Android. Per bloccarla è necessario premere sull'immagine del profilo in alto a sinistra, entrare nella sezione "Impostazioni e privacy", e premere su "Privacy e sicurezza". Poi scorrere fino e entrare nel menu "Messaggi diretti" e disattivare l'opzione "Abilita chiamate audio e video". In questo modo nessuno potrà chiamare su X.

Sulla pagina del centro assistenza non viene menzionata la crittografia end-to-end, che impedisce a chiunque al di fuori dal mittente e dal destinatario di ascoltare la comunicazione. E questo potrebbe essere un ulteriore problema per la privacy degli utenti.

Chi può vedere il tuo indirizzo IP

Chi vuole invece utilizzare le nuove funzione di chiamata audio e video su X limitando però l'esposizione dell'indirizzo IP, deve scorrere verso il basso e attivare l'opzione "Privacy chiamate avanzata". Secondo X questa impostazione permette all'utente di nascondere l'indirizzo IP durante una chiamata.

L'utente può anche scegliere di ricevere chiamate solo da contatti selezionati, sono infatti presenti nel menù diverse opzioni per restringere la platea di persone che possono chiamare. Sulla pagina ufficiale del centro assistenza X spiega: "Se la funzione di chiamata e videochiamata è abilitata puoi decidere chi ha la possibilità di telefonarti. Puoi decidere di ricevere chiamate e videochiamate da: contatti nella tua rubrica, chi segui, e utenti verificati."