Dianne, la donna che a cui è stato trovato un cancro ai polmoni con l’IA: “Non la capisco ma sono grata”

A cura di Elisabetta Rosso

NHS Foundation Trust | Dianne Civey

Sono bastate poche per diagnosticare un cancro a Dianne Covey, 69 anni. Il primo sintomo è stata una tosse persistente, la donna di Francoforte si è fatta visitare e i medici hanno deciso di fare una radiografia al torace per verificare l'origine della tosse. Le analisi sono state esaminate da Annalise.ai nel Surrey, Regno Unito. Annalise.ai è un software di intelligenza artificiale in grado di analizzare le aree a rischio e segnalare ai medici se necessitano di un esame urgente.

L'IA dopo aver elaborato la radiografia ha identificato nel giro di poche ore un cancro ai polmoni. "Non ho mai capito molto di intelligenza artificiale, ma ora penso che potrebbe avermi salvato la vita. Sono molto grata", ha raccontato Covery dopo la diagnosi. "Credo che la rapidità della diagnosi e il fatto che il mio cancro sia stato individuato in una fase iniziale significhino che ho una seconda possibilità di vita."

"Il lancio di Annalise.ai come rete è stato di enorme beneficio per i nostri pazienti, migliorando la velocità con cui siamo in grado di diagnosticare le patologie polmonari", ha spiegato Oliver McKinley, amministratore delegato del programma Surrey, Sussex e Frimley Imaging Network. "I pazienti con radiografie sospette ora non aspettano semplicemente il loro turno in coda, ma vengono considerati urgenti. Ciò significa che stiamo individuando prima i loro tumori, il che ha un impatto positivo sulle loro possibilità di sopravvivenza".

La diagnosi fatta dall'intelligenza artificiale

"Quando sono andata dal medico di base, avevo una brutta sensazione, temevo che si trattasse di cancro ai polmoni ed ero molto preoccupata", ha raccontato Covey. La prognosi è positiva e il cancro ai polmone è allo stadio 1, ha spiegato il portavoce dell'ospedale. "Penso che la rapidità della diagnosi e il fatto che il mio cancro sia stato scoperto nelle fasi iniziali significa che ho buone possibilità", ha aggiunto Covey.

È la prima volta che Annalise.ai, lo strumento introdotto dal Royal Surrey NHS Foundation Trust, diagnostica un cancro. L'IA infatti supporta i test di radiologia e riesce a stabilire la priorità in base alle analisi, prima infatti le immagini venivano esaminate in ordine cronologico. Non solo, le revisioni sono anche più accurate, come ha spiegato il portavoce dell'ospedale ogni anomalia presente nelle scansioni viene rilevata dal software.

L'ospedale ha spiegato in una nota stampa che l'IA non vuole sostituire i medici ma aiutare i radiografi dando la priorità ai casi più urgenti. Al momento, Annalise.ai "è utilizzato in cinque trust che fanno parte del Surrey, Sussex and Frimley Imaging Network: Royal Surrey, Frimley Health NHS Foundation Trust, Ashford and St Peter's Hospitals NHS Foundation Trust, University Hospitals Sussex NHS Foundation Trust e East Sussex Healthcare NHS Trust."