“Davvero gli umani hanno visto questo e poi hanno creato Excel?” Nelle ultime settimane c’è un trend diventato virale su Instagram e TikTok. Sintentizza quel senso di nostalgia che si avverte alla fine di un viaggio con una frase: “Davvero gli umani hanno visto questo e poi hanno creato Excel?”. Ovviamente il software di Microsoft non è l’obiettivo della critica ma solo il simbolo di un intero sistema di produzione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valerio Berra

La fatica del ritorno al lavoro è condensata in un trend. Sono video che si possono trovare sia su Instagram che su TikTok, ormai la differenza tra la sezione video delle due piattaforme sta diventando sempre più sottile. Lo schema dei video si ripete. Ci sono immagini di paesaggi naturali, spesso meta delle ferie. Come colonna sonora c’è Intro dei Black Country, New Road. È la prima canzone dell’album Ants From Up There, che comunque vi consigliamo di ascoltare. E poi una frase: “Gli uomini hanno visto questo, poi hanno creato Excel”.

Il video si ripete migliaia di volte con pochissime varianti. Cambiano i paesaggi ripresi. Una volta è il Grand Canyon, un’altra è un atollo della Polinesia, un’altra volta dei prati che si muovono insieme al vento sotto una montagna, una cascata al tramonto o una tartaruga che si affaccia dalle onde. Le scritte possono cambiare ma il senso è sempre lo stesso. Solo su TikTok i video che usano Intro come colonna sonora sono oltre 18.000.

La spiegazione del trend

Il fatto che questo trend sia diventato virale ad agosto non è casuale. Per buona parte dei Paesi Occidentali coincide con il periodo delle vacanze. E lo sappiamo, per quanto il lavoro che facciamo ci possa piacere, non sempre ci entusiasma l’idea di tornare davanti a uno schermo dopo un po’ di giorni passati vicino alla natura. Anche la musica in effetti è abbastanza nostalgica per accompagnare un ritorno dalle ferie.

Ovviamente il bersaglio del trend non è Excel come software, ma Excel come simbolo di un lavoro in cui stare seduti su una scrivania davanti a uno schermo. Guardando le varianti si capisce meglio il senso: “Gli umani hanno visto questo e hanno inventato la settimana da 40 ore lavorative”, “Gli umani hanno visto questo e hanno inventato il capitalismo”, “Gli umani hanno visto questo e hanno pensato che laurearsi definisse la nostra vita” o ancora "Gli umani hanno visto questo e hanno inventato il sistema scolastico francese".