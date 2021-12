Dark Souls diventa un gioco di ruolo in stile Dungeons & Dragons A produrlo la casa di produzione inglese Steamforged Games, la stessa che, nel 2017, ha dato i natali al gioco da tavolo di Dark Souls. Di seguito tutti i dettagli.

A cura di Lorena Rao

Il noto videogioco Dark Souls è pronto a tornare ma in una versione molto diversa da quella che si aspettano i fan della produzione di Hidetaka Miyazaki. Ci riferiamo al gioco di ruolo pen-and-paper (o Tabletop RPG – TTRPG) di Steamforged Games, la stessa casa di produzione inglese che, nel 2017, ha dato i natali al gioco da tavolo di Dark Souls dopo aver concluso con grande successo la campagna di crowdfunding su Kickstarter. A diffondere la notizia è stessa Steamforged tramite GameSpot e canali social.

Per il resto, i dettagli sul gioco di ruolo pen-and-paper di Dark Souls sono molto limitati: non si sa ancora il periodo d'uscita né a quale sistema ludico farà affidamento. Secondo le prime speculazioni, i giochi prodotti da Steamforged, come la serie principale Epic Encounters, si basano sulla quinta edizione di Dungeons & Dragons (D&D), che a partire dal 2014 ha introdotto una serie di novità, come la meccanica vantaggio/svantaggio. Si pensa quindi che il nuovo gioco di Dark Souls osserverà le stesse regole, che ben si inseriscono nella sue atmosfere ricche di lore e incredibilmente punitive. Come detto prima, però, si tratta di mere supposizioni.

Per chi è invece interessato al mondo videoludico, Hidetaka Miyazaki e la sua FromSoftware sono al lavoro su Elden Ring, nuovo titolo pubblicato da Bandai Namco, in arrivo il 25 febbraio 2022 su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC. A differenza di Dark Souls e degli altri titoli appartenenti al genere, Elden Ring vede la partecipazione diretta di George R. R. Martin, celebre autore de Le Cronache del Ghiaccio e del Fuoco (su cui è basata la popolare serie tv Il Trono di Spade) e adotta la struttura open world, con un mondo ricco di insidie e segreti da scoprire liberamente esplorabile.