Cos’è Send, il servizio digitale con cui riceverai dal tuo comune multe e atti legali Una volta iscritti al portale Send, i cittadini potranno scegliere dove ricevere le notifiche sugli atti legali inviati dal propria amministrazione locale. Al momento in tutta Italia ci sono già quattro comuni che hanno iniziato a usarlo, fra cui Verona.

A cura di Valerio Berra

Il portale è già in funzione. Anzi. Secondo il Dipartimento (fu Ministero) per la Trasformazione Digitale, quattro comuni lo hanno già utilizzato. Il servizio si chiama Send ed è l’acronimo di Servizio Notifiche Digitali, una piattaforma che serve per rendere digitale la notifica degli atti amministrativi. Il servizio è legato a PagoPA e in effetti per come viene descritto sembra un discreto passaggio verso la mitologica digitalizzazione della pubblica amministrazione.

Il portale del servizio, attualmente disponibile in versione Beta, è diviso in due sezioni: Enti e Cittadini. Perché un cittadino possa accedere e registrarsi, è necessario che il portale sia stato prima approvato dalla sua amministrazione locale. Qui vi raccontiamo come funzionerà il portale dalla parte dei cittadini.

Quali atti vengono inviati tramite Send

Le notifiche della pubblica amministrazione che verranno inviate dal portale sono diverso tipo. Secondo il portale Send andiamo dalle pratiche amministrative ai rimborsi, passando per multe e avvisi di accertamento di tributi. Una volta che l’amministrazione locale e poi il cittadino si saranno iscritti a Send, non sarà più necessario aspettare che arrivino a casa. Tutto si muoverà qui. E non solo le notifiche: attraverso l’integrazione con PagoPa si potranno pagare qui anche eventuali costi legati alle notifiche. Ognuno potrà scegliere il meccanismo per ricevere l’avviso delle notifiche: se attraverso una Pec, una seconda mail, un Sms o direttamente sull’App Io.

Il servizio funziona anche per chi non riesce ad accedere facilmente a internet, per loro c’è la possibilità di assegnare una delega: “Se lo desideri, puoi delegare altre persone, fisiche o giuridiche, a ricevere le tue notifiche online”. Un passaggio fondamentale per iscriversi a Send, una volta attivato dal vostro comune, sarà quello di aprire un domicilio digitale registrando la vostra Pec sull’Inad, l’Indice nazionale dei domicili digitali. Qui vi lasciamo una guida.