Cos'è lo Swiftfishing, la truffa usata sulle app di incontri per conquistare le fan di Taylor Swift Sempre più persone in Italia hanno aggiunto Taylor Swift tra i loro artisti preferiti, Bumble ha registrato un aumento delle 492%. Molti però fingono di amare le sue canzoni solo per fare colpo.

A cura di Elisabetta Rosso

Fingere di amare la letteratura russa, la poesia decadente o essere esperti di scotch single malt. Chi non ha mai mentito a un appuntamento per far colpo scagli la prima pietra. Non è strano amplificare tratti, passioni o esperienze di vita per piacere, il problema è quando diventa una strategia sistemica per raccogliere ampi consensi. È il caso dello Swiftfishing. Il neologismo è una crasi tra il nome dell'artista Taylor Swift e il termine phishing, utilizzato per le truffe informatiche.

Parliamo di Swiftfishing quando gli utenti si fingono fan della cantante per far colpo. "Non avete idea di quanti ragazzi sui social o sulle app di incontri mettono nella bio che amano Taylor o pezzi delle sue canzoni, alcuni hanno anche delle foto con i biglietti dell'Eras Tour ma fingono, non sono degli swifties stanno solo cercando di attrarre le ragazze", scrive un'utente su Reddit.

Taylor Swift ha colonizzato anche le app si incontri. "Abbiamo registrato un aumento del 492% nel numero di persone che in Italia hanno Taylor Swift tra i loro Artisti Preferiti sul profilo", spiega Bumble, "Swift sta diventando un vero e proprio test di compatibilità". Il problema è che spesso è una compatibilità falsata dal principio.

I casi di Swiftfishing

Potrebbero avere un testo di Taylor Swift sul profilo di incontri. Forse una foto con la t-short della cantante, o semplicemente l'hanno inserita nella lista degli artisti preferiti. "Non saprei dirti quanti ragazzi vedo su Hinge e Bumble con messaggi a tema Taylor", scrive un utente. "Sempre di più in vista dei concerti stanno fingendo di essere fan". Una ragazza su Deddit ha condiviso anche la sua esperienza personale: "Aveva una foto con dietro un cartellone di Taylor e abbiamo cominciato a parlare, quando siamo usciti però non sapeva assolutamente nulla, l'ha fatto solo per convincermi a icontrarlo".

Non è un reato fingersi fan di Taylor, come dicevamo spesso capita di esagerare o inventare passioni e competenze per far colpo, la critica mossa dalle swifties è proprio la sistematicità e la strategia messa in atto per collezionare più appuntamenti possibili o aumentare le possibilità di un match.

C'è anche l'altro lato della medaglia. Sempre su reddit un utente ha raccontato: "Come swiftie maschio, sono stato accusato di questo molte volte. È molto fastidioso". Non solo: "A me piace Taylor Swift ma mi è capitato a un primo appuntamento di essere stato interrogato con domande assurde sulle canzoni per vedere se ero davvero un fan".

I consigli della psicologa

Secondo Caroline West, esperta di sesso e relazioni di Bumble, lo Swiftfishing potrebbe spingere i veri fan a nascondere la loro passione: “Non sarebbe giusto, condividere il proprio amore per un artista e la sua musica può indicare intelligenza emotiva, apertura mentale e forte lealtà, caratteristiche inestimabili in un partner. Ad esempio, essere swiftie può riflettere una propensione profonda verso i temi dell’amore e dell’auto-scoperta, ricorrenti nella musica di Taylor Swift, rafforzando i legami emotivi".

E prosegue: "Abbracciate apertamente le vostre passioni e cercate un partner che condivida genuinamente i vostri interessi. Quest’anno, oltre un terzo delle persone sono più consapevoli di quello che cercano in ambito romantico e nel dating. In definitiva, essere più fedeli a sé stessi attrarrà persone che vi apprezzano per ciò che siete davvero".