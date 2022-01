Cos’è Covid Simulator, il videogioco che simula la diffusione del virus in ufficio Chi gioca deve far ricorso a una serie di accortezze – obbligo vaccinale per i dipendenti, utilizzo della mascherina (e se sì di che tipo?), pratiche di sanificazione, distanziamento delle scrivanie e molto altro ancora. Vi è pure una demo gratuita.

A cura di Lorena Rao

Il videogioco Plague Inc sarà pure uno più apprezzati legati alla pandemia, ma non parla specificatamente di Covid-19. Il successo di Ndemic Creations si basa infatti su situazioni di fantasia, sebbene riescano a rispecchiare i canoni reali. Di diversa fattura è Covid Simulator che, come si può intendere dal nome, simula la diffusione del virus all'interno della sede di lavoro.

Come funziona Covid Simulator

In questo caso, chi gioca deve far ricorso a una serie di accortezze – obbligo vaccinale per i dipendenti, utilizzo della mascherina (e se sì di che tipo?), pratiche di sanificazione, distanziamento delle scrivanie e molto altro ancora – per gestire l'aumento dei contagi dentro l'ufficio. Ecco nel dettaglio le azioni che caratterizzano il gioco:

Regolare il numero di dipendenti e i loro orari di lavoro;

Regolare i tassi di infezione, l'adozione della maschera e i tassi di vaccinazione;

Aggiungere/rimuovere manualmente mascherine e vaccinazioni;

Regolare la forza delle varianti Covid;

Adottare obbligo mascherina e vaccinali;

Assumere/Licenziare dipendenti;

Incoraggiare il comportamento Pro/Anti Vaccino;

Somministrare trattamenti di "medicina alternativa";

Accelerare o rallentare il tempo per visualizzare i risultati.

Ma non è tutto, questa è solo una panoramica. Covid Simulator è disponibile al prezzo di 4,99 dollari (adesso in sconto a 2,99), anche se è possibile provare la demo gratuita. Basta andare su Itch.io, piattaforma che raccoglie le produzioni videoludiche indipendenti per PC. Il titolo sviluppato da Coldrice Games sta ottenendo ottimi feedback dalla community di Itch.io: sono diversi gli utenti che chiedono un futuro rilascio su console, in particolare modo quelle di casa Sony e Microsoft. Non vi sono notizie in tal senso, ma è certo che Covid Simulator arriverà nel 2022 anche su Steam, dove dovrebbe ottenere maggiore visibilità da parte del pubblico PC. A proposito di visibilità, il team di sviluppo ha pubblicato una serie di regole per chi desidera streammare il gioco su Twitch, che ad oggi rappresenta una vetrina sempre più importante per i videogiochi.