Cos’è Coco Rido, il gioco di carte pieno di frasi sessiste che ora è costretto a cambiare Coco Rido è un party game arrivato in Italia nel 2017. Nasce da un altro gioco di carte: Cards Against Humanity, inventato da un gruppo di ragazzi nel 2011. L’obiettivo del gioco è creare battute basate sul black humor.

A cura di Valerio Berra

4 CONDIVISIONI condividi chiudi

“Desideriamo sottolineare che non è mai stata nostra intenzione promuovere messaggi offensivi o discriminatori”. Questo è solo un estratto del comunicato stampa pubblicato il 15 dicembre sul sito dell’azienda che distribuisce Coco Rido in Italia. Una scelta di parole curiosa, per un gioco basato sul black humor che, come mette in chiaro con i giocatori fino dall’inizio, non risparmia nessuna minoranza e nessuna linea del codice penale. Coco Rido è un gioco di carte per adulti arrivato in Italia nel 2017.

Come funziona Coco Rido

Si presenta come un party game, uno di quei giochi da fare con più persone per animare una serata. Si gioca a turni. Ogni giocatore pesca una carta, nota come Carta Domanda, in cui c’è scritta una frase, ad esempio: “Tre cose che tirano su il morale sono il cioccolato, il Sole e…”. Gli altri giocatori consegnano una Carta Risposta per completare la frase. Il giocatore che ha estratto la Carta Domanda le legge tutte e assegna un punto a quella che gli ha fatto più ridere.

Fino a questo punto Coco Rido potrebbe sembrare un sollazzo innocuo adatto a tutte le età. Il motivo per cui invece è sconsigliato ai minori di 18 anni è che le frasi con cui completare questi incipit contengono sia passaggi normali come “La prima birra del venerdì sera” che disumanità varie, inutile ripeterle.

Leggi anche Queste sono le foto del lancio fallito della Starship di SpaceX, sembrano quadri astratti

Coco Rido non è un'idea originale ma è arriva da un altro gioco di carte: Cards Against Humanity. Nato nel 2011, questo gioco è stato creato da un gruppo di studenti della Highland Park High School di Highland Park, Illinois. Finanziato su Kickstarter, tutto il gioco di carte è stato poi rilasciato sul web in versione gratuita. Basta stampare le carte per giocarci.

Il post di Aesteticasovietica

Aesteticasovietica è una pagina Instagram da 145.000 follower. Possiamo considerarla una pagina di commenti su temi di attualità. Nei giorni scorsi ha pubblicato un post su Coco Rido, evidenziando che alcune delle frasi contenute nelle Carte Risposta erano battute sugli stupri o riferimenti a violenze di genere.

I “rape jokes” sono alla base della piramide della cultura dello stupro, quella che porta alla naturalizzazione dell’escalation della violenza di genere. E mai come in questo momento urge sfasciare quella base.

La risposta dell’azienda

Dopo la pubblicazione del post, le critiche a Coco Rido sono rimbalzate sui social e sui giornali. Sul sito ufficiale del gioco a questo punto è comparso un comunicato in cui viene annunciato che tutte le carte verranno sottoposte a una revisione: “Stiamo lavorando ad una revisione di tutte le carte procedendo alla variazione e alla sostituzione delle carte particolarmente esplicite che potrebbero incoraggiare la discriminazione e alimentare pregiudizi dannosi”. Definizione larga, a spanne ci rientrano buona parte delle carte del gioco.