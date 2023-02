Cosa sappiamo sui nuovi Samsung S23: prezzo, uscita e caratteristiche Presentati i nuovi modelli di smartphone Samsung S23, S23 Plus e S23 Ultra: tutto quello che è stato annunciato su data di uscita in Italia, prezzi e caratteristiche tecniche.

A cura di Valerio Berra

SAMSUNG | I tre modelli presentati da Samsung: S23 Standard, S23 Plus e S23 Ultra

Samsung svela le sue carte. Dopo il lancio degli iPhone 14 di Apple e quello dei Pixel 7 di Google anche la casa sud coreana Samsung ha presentato lo smartphone top di gamma di questa stagione. Il nome è in linea con tutti i modelli precedenti: S23. Stessa scelta anche per il sistema operativo. Come da tradizione i nuovi Samsung monteranno una versione di Android ritoccata dalla casa di produzione. In questo caso il sistema operativo di partenza sarà Android 13. I nuovi Samsung S23 saranno disponibili in tre modelli: Standard, Plus e Ultra. I costi andranno da 979 euro a 1.899 euro.

Secondo i dati del terzo trimestre del 2022, Samsung è ancora la leader di mercato nel settore degli smartphone. Il 21% degli smartphone consegnati in tutto il mondo hanno impresso il loro logo. Una posizione in crescita del 3% rispetto al trimestre precedente ma in calo del 7,4% rispetto agli stessi dati del 2021. Samsung è ancora davanti a Apple, che segue con il 17% delle quote di mercato. Terzo e quarto posto per le cinesi Xiaomi e Oppo Group che seguono con il 13% delle quote e il 13% delle quote.

Come saranno i nuovi Samsung S23

Come ormai per ogni presentazione, prima del lancio ufficiale erano già trapelate tutte le indiscrezioni su questi nuovi smartphone di casa Samsung. Da una prima vista il design sembra simile al modello S22, una scelta di continuità dovuta anche all'esigenza di rendere questo brand sempre più riconoscibile. Sui nuovi dispositivi saranno disponibili quattro colorazioni: Phantom Black, Cream, Green e Lavender. Il peso andrà dai 234 grammi dei Samsung S23 Ultra ai 168 grammi del Samsung S23 Standard. Gli smartphone sono stati presentati durante l'evento Samsung Unpacked 2023 e tutto è stato ripreso e trasmesso da S23.

I modelli e i prezzi

I Samsung S23 arriveranno sul mercato con tre modelli: Standard, Plus e Ultra. La telecamera frontale sarà la stessa per tutti: 12 MP, mentre a cambiare sarà la combinazione delle fotocamere posteriori. Il modello S23 Ultra sarà dotato anche di una S-Pen, eredità della serie Samsung Note. Ovviamente in base al modello cambierà anche il prezzo. Sono stati rivelati i prezzi proposti per l'Italia per ogni configurazione del prodotto. Qui sotto vi lasciamo i modelli di riferimento e il tipo di configurazione, il primo dato fa riferimento alla memoria Ram, il secondo alla memoria di storage.

Samsung S23 Ultra , 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato di 1.479 euro

, 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato di Samsung S23 Ultra , 12 Gb + 512 Gb: prezzo consigliato di 1.659 euro

, 12 Gb + 512 Gb: prezzo consigliato di Samsung S23 Ultra , 12 Gb + 1 Tb: prezzo consigliato di 1.899 euro

, 12 Gb + 1 Tb: prezzo consigliato di Samsung S23 Standard , 8 Gb + 128 Gb: prezzo consigliato 979 euro

, 8 Gb + 128 Gb: prezzo consigliato Samsung S23 Standard , 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato 1.039 euro

, 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato Samsung S23 Plus , 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato 1.229 euro

, 8 Gb + 256 Gb: prezzo consigliato Samsung S23 Plus, 8 Gb + 512 Gb: prezzo consigliato 1.349 euro

SAMSUNG | Il retro dei tre modelli Samsung S23 Ultra, Plus e Standard

Quando escono i Samsung S23 in Italia

Tutti i modelli Samsung sono disponibili in pre ordine, sia su Amazon che sullo store ufficiale di Samsung. Nei primi giorni di commercializzazione sono attivi sullo store di Samsung anche degli sconti che permettono di acquistare questi smartphone con una serie di promozioni.

SAMSUNG | Un Samsung S23 Ultra con la sua S–Pen

Il display

La prima differenza tra i tre modelli è la grandezza del display. Samsung S23 Standard misura 6,1” , il modello Plus arriverà a 6,6” mentre l’Ultra a 6,8”.

La differenza tra le fotocamere

Tutti i modelli avranno almeno tre fotocamere posteriori. Il modello Standard avrà una configurazione che parte da una fotocamera Ultra Wide da 12 MP per poi proseguire con una Wide Angle da 50 MP e una Tele (dedicato allo Zoom) da 10 MP. Il modello Plus ha la stessa configurazione mentre per il modello Ultra cambieranno due fotocamere, la Wide Angle sarà da 200 MP mentre per il teleobiettivo ce ne saranno due, uno da 10 MP con zoom ottico 3x e uno periscopico da 10 MP con zoom ottico 10x. Le fotocamere del Samsung S23 Ultra possono contare anche su un sistema migliore di stabilizzazione.

SAMSUNG | Le tre fotocamere dei modelli Standard e Plus

La batteria

La batteria dei nuovi Samsung cambierà a seconda del modello. Samsung S23 Standard avrà una batteria da 3.900 mAh, Samsung S23 Plus potrà contare su una batteria da 4.700 mAh mentre il modello Ultra avrà a disposizione una batteria da 5.000 mAh.

La memoria

Per quanto riguarda la memoria Ram, tutti i modelli potranno contare su 8 Gb. Samsung S23 Ultra invece potrà essere richiesto anche con 12 Gb. Per la memoria di storage invece andiamo da 128 Gb a 512 Gb per lo Standard, 256 Gb o 512 GB per Plus e dai 256 Gb a 1 Tb per Ultra.

Il video dell’evento Unpacked 2023 di Samsung