Cosa sappiamo su TikTok Pro: la nuova app per essere tutti più buoni

Un nuovo esperimento sociale arriva in Europa, ora l’obiettivo di TikTok è avere un impatto sociale positivo. Resta da vedere se i nuovi buoni propositi riusciranno davvero a bilanciare le criticità della piattaforma o se rappresenteranno un tentativo di migliorare l’immagine pubblica senza affrontare i problemi di fondo.

TikTok sta introducendo una nuova versione della sua app chiamata “TikTok Pro”, che sarà disponibile in Germania, Portogallo e Spagna. I contenuti principali di TikTok Pro rispecchino quelli dell'app standard (brevi video, clip dei creator e argomenti di tendenza), ci sono alcune differenze fondamentali nell'esperienza e nello scopo. TikTo Pro infatti è un nuovo esperimento, pensato per incentivare le donazioni verso ONLUS e realtà sociali.

La funzione principale dell'app è il programma Sunshine, una nuova funzionalità progettata per consentire agli utenti di contribuire direttamente a cause benefiche attraverso la loro attività sulla piattaforma. TikTok ha spiegato che l’obiettivo di questa nuova app è “dare alle persone in Europa la possibilità di sostenere le organizzazioni benefiche mentre si divertono con contenuti coinvolgenti e di intrattenimento.”

Questa iniziativa rappresenta un interessante esempio di come le piattaforme social stiano cercando di coniugare il tempo speso online con un impatto positivo nella società. Forse un anche una strategia per migliorare la propria reputazione. D'altronde – a proposito di sunshine – non è tutto oro quello che luccica.

Come funziona il Sunshine program

Il meccanismo è semplice: gli utenti accumulano “sole virtuale” partecipando ad azioni come invitare amici, seguire account di enti no-profit o interagire con video a tema sociale. Questi “punti” digitali possono poi essere convertiti in donazioni effettive da parte di TikTok a favore delle associazioni coinvolte. Come spiega TikTok sulla sua pagina ufficiale:

Il programma Sunshine offre un modo unico per enti di beneficenza e ONG di interagire con un nuovo pubblico e consente alla community di TikTok Pro di supportarli. Gli utenti possono accumulare "Sunshine virtuale" invitando altri ad aderire e interagendo con i contenuti degli enti di beneficenza, ad esempio mettendo "Mi piace" o ripubblicando video di beneficenza, seguendo account correlati all'ente ed effettuando ricerche correlate all'ente. Gli utenti possono quindi utilizzare quel Sunshine virtuale per un ente di beneficenza aderente al programma e TikTok effettuerà una donazione a tale ente.

Impatto sociale e controversie: il bivio di TikTok Pro

TikTok è stata spesso criticata per la scarsa protezione dei minori, esposti a contenuti inappropriati e con controlli insufficienti. Inoltre, ha affrontato accuse riguardo alla gestione dei dati personali, con timori di condivisione con il governo cinese. L’algoritmo è stato accusato anche di favorire contenuti sensazionalistici e potenzialmente dannosi, mentre la moderazione è stata giudicata a volte inefficace nel contrastare odio, bullismo e disinformazione. Ora con la versione Pro TikTok vuole avere un impatto sociale positivo.

Resta da vedere se i nuovi buoni propositi riusciranno davvero a bilanciare queste criticità o se rappresenteranno un tentativo di migliorare l’immagine pubblica senza affrontare i problemi di fondo.