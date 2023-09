Cosa fare quando Instagram non si aggiorna A volte può capitare che Instagram non si aggiorni. Molto spesso il problema nasce da un down generalizzato ma ci sono casi in cui tutto dipende solo dalla vostra connessione dati o dallo stato della vostra applicazione.

A cura di Valerio Berra

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Instagram ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

A volte succede. Avete qualche minuto libero, volete aggiornavi su quello che succede attorno a voi, prendete in mano il vostro smartphone e aprite subito l’app di Instagram. Guardate il feed, vi accorgete che non si aggiorna. I post sono gli stessi dell’ultima volta che avete aperto. Anche le Story sono uguali. Non è cambiato niente. Scorrete in giù e i vostri contenuti non vengono mai aggiornati. Avete un problema, ma qual è la soluzione? Quando Instagram non funziona le motivazioni possono essere diverse. Qui di seguito ve ne elenchiamo qualcuna.

Come capire se Instagram è in down

La prima mossa da fare quando non riuscite ad aggiornare il vostro Instagram è quella di chiudere l’app e provare a riaprirla. Se questa operazione non funziona l’ipotesi più probabile è che Instagram sia in down. Per capire se il social network di Meta ha davvero un problema generalizzato si possono fare due cose.

La prima è quella di verificare il malfunzionamento su Downdetector. Se c’è un problema troverete il grafico con le segnalazioni alle stelle e sotto decine di commenti. La seconda è fare un salto su X (il fu Twitter), troverete parecchi account pronti a lanciare ogni tipo di meme. Se il bug è generalizzato non c’è niente da fare. Aspettate che tutto si risolva. Nella maggior parte dei casi si sistema in un paio d’ore.

Leggi anche Come mettere la musica sotto i caroselli: la nuova funzione di Instagram

DOWNDETECTOR | Il grafico delle segnalazioni in uno degli ultimi down di Instagram.

Cosa fare se c'è un problema con la rete dati

Se il vostro Instagram non si aggiorna potrebbe esserci un problema con la vostra connessione. La prima cosa da controllare, qualsiasi smartphone abbiate in mano, è verificare di non essere in Modalità Aereo. Molti utilizzano questa opzione quando non vogliono ricevere notifiche. La si può utilizzare di notte, quando si sta lavorando o per qualsiasi altra attività in cui non si vuole avere alcun tipo di notifica. A volta capita di lasciarla inserita senza accorgersene.

La seconda cosa da controllare è lo stato della vostra connessione. Il suggerimento è quello di impostare per questa verifica la connessione dati. Provate subito a utilizzare un altro servizio legato a internet, aprite TikTok o fate una ricerca su Google. Se vedete che non riuscite ad aggiornare niente nemmeno in questi casi è possibile che qualcosa nel rinnovo della vostra tariffa sia andato storto. A questo punto non vi rimane che cercare il Wi-Fi e controllare lo stato dell’abbonamento dall’app del vostro operatore oppure provare a chiamare direttamente il suo numero verde.

Cosa fare se c'è un problema con la sincronizzazione dell'account

Una delle motivazioni che possono portare al mancato aggiornamento del feed su Instagram è un problema che riguarda la sincronizzazione dell'account. Secondo alcune segnalazioni infatti Instagram a volte smette di aggiornare il feed perché l'app non riesce ad accedere all'account, questo può succedere quando ad esempio cambiamo la password di Instagram da un dispositivo diverso dal nostro smartphone, come può essere un pc o un tablet.

In questo caso il passaggio da fare è quello di uscire dall'applicazione e poi rientrare inserendo di nuovo mail e password. Per farlo i passaggi da seguire sono questi:

Apri Instagram

Vai sul tuo profilo

Apri il menù delle Impostazioni cliccando sul Burger Menù (le tre linee in alto a destra)

(le tre linee in alto a destra) Apri Impostazioni e Privacy

Scorri fino in fondo e seleziona Esci

Quando tornerete sull'app vi verrà chiesta mail e password per entrare

INSTAGRAM | Cosa fare se non si aggiorna il profilo Instagram

Cosa fare se c'è un problema con l'aggiornamento dell'app

L'ultimo scenario che può portare il feed di Instagram a bloccarsi è il mancato aggiornamento dell'app. Aggiornare i social network è sempre la cosa migliore, non solo per avere sempre a disposizione tutte le ultime opzioni ma anche per evitare problemi di sicurezza. Se una volta che avete fatto accesso a Instagram vi si blocca il profilo, potreste aver bisogno di aggiornare l'app.

Per verificare che la vostra versione di Instagram sia l'ultima a disposizione dovete andare sull'App Store (se avete un iPhone) o sul Play Store (se avete un dispositivo che utilizza il sistema operativo Android). Una volta arrivati qui cercate l'app Instagram, se trovate scritto semplicemente "Apri" vuol dire che non c'è nessun aggiornamento da scaricare. In caso contario procedete pure con il download.