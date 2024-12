video suggerito

Cosa ci raccontano profili social di Luigi Mangione: perché odiava il sistema sanitario I profili social di Luigi Mangione mostrano una personalità complessa. C’è lo studente modello, il viaggiatore, ma anche un ragazzo pieno di rancore verso il sistema sanitario statunitense che legge Unabomber e inneggia alla rivoluzione sociale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Elisabetta Rosso

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Lasciamo una traccia su Internet. Foto, post recensioni, possono dire molto di noi, anche perché, come spesso succede, i social diventano un bacino di sfogo collettivo dove riversare le nostre frustrazioni, condividere problemi o veicolare messaggi. I profili di Luigi Mangione non fanno eccezione. Il ragazzo di 26 anni è al momento l'unico sospettato, tecnicamente "person of interest", per l'omicidio di Brian Thompson, Ceo della compagnia di assicurazione sanitaria UnitedHealthcare.

Il presunto omicida viene da una famiglia molto ricca del Maryland, era un ottimo studente, nel 2020 si era laureato all'Ivy League, e ha sofferto per anni di spondilolistesi, patologia della colonna vertebrale che lo ha portato a subire un'operazione chirurgica nel 2023. Analizzando però il materiale postato sui social e sulle piattaforme online emerge altro, un profilo complesso. C'è lo studente modello, il viaggiatore esperto, il lettore accanito, ma anche un simpatizzante di teorie sulla mascolinità, un fan di Unabomber e un ragazzo con profondo rancore verso i colossi del sistema sanitario statunitense.

La comunità su Reddit di Mister_Cactus

Sembra che Mangione fosse molto attivo su Reddit. Non usava il suo nome ma il nickname "Mister_Cactus" e pubblicava soprattutto post sul dolore spinale, consigli su accessori da viaggio e recensioni di Pokémon Go. Ora il presunto account è stato sospeso.

Dal 2018 Mangione avrebbe pubblicato diversi post per racontare la sua patologia. "Quando la mia spondilolistesi si è aggravata l'anno scorso (23M), è stato completamente devastante per un giovane atleta", ha scritto Mister_Cactus in un subreddit per la spondilolistesi. "Su Internet scrivevano era che ero destinato a un dolore cronico e a un lavoro d'ufficio per il resto della mia vita". Ha scritto anche suggerimenti su come reagire contro i dottori che si rifiutano di aiutare i pazienti affetti da spondilolistesi.

Ad aprile di quest'anno, Mister_Cactus aveva scritto: "Continuo a provare diversi chirurghi. ‘Nessuno mi opererà la schiena finché non avrò almeno 40 anni' è una sciocchezza". Su Reddit, il presunto account di Mangione descriveva anche i dolori legati alla patologia, l'insonnia e i disturbi gastrointestinali.

Il profilo X di Luigi Mangione

La maggior parte degli account online di Mangione sono stati rimossi o sospesi, il suo profilo X invece è ancora attivo. In realtà era stato cancellato per un breve periodo poi è intervenuto Elon Musk: "È successo senza che io lo sapessi. Ora sto indagando", e ha fatto ripristinare l'account, che ha accumulato oltre 300.000 follower in 48 ore.

Anche il profilo su X di Mangione è stato usato come megafono per raccontare la sua patologia. Come immagine del profilo il ragazzo aveva caricato la radiografia di una colonna vertebrale dopo un intervento di fusione spinale. Sul social ha anche pubblicato post sulle nuove tecnologie, sull'intelligenza artificiale e sulle droghe psichedeliche. Segue 71 persone, sono quasi tutti uomini, tra questi, il podcaster Joe Rogan, il biologo evoluzionista Richard Dawkins e il senatore Robert F. Kennedy junior.

Mangione ha anche ricondiviso una serie di post sulla mascolinità, per esempio: "Gli uomini sono fatti per situazioni impossibili e imprese audaci. Nascono con un cuore da eroi. Questo è innato". Ha ripubblicato in diverse occasioni l'autore Jonathan Haidt, che in The Anxious Generation ha raccontato come gli smartphone stiano influenzando negativamente la salute mentale degli adolescenti, e post come del neuroscienziato Andrew Huberman e del podcaster Tim Ferriss, due personalità del mondo della tech che promuovono l'auto-miglioramento.

L'altra faccia di Mangione su Instagram e Facebook

Passando da X a Instagram cambia tutto. Mangione ha pubblicato per l'ultima volta sul social nel 2021, il suo profilo @luigi.from.fiji ha raccolto migliaia di follower dopo l'arresto, ora Meta ha rimosso l'account. Il profilo Instagram del 26enne è diverso rispetto a quello su X e su Reddit. Qui Mangione racconta un'altra versione di sé, ha infatti pubblicato soprattuto post su viaggi, alle Hawaii, Porto Rico e Messico, e foto insieme ai suoi compagni di università. Anche il suo account Facebook segue questa linea, sul profilo compaiono una raccolta di foto dove Mangione sorride insieme ai suoi amici vestiti con le divise della scuola.

Lo studente modello su LinkedIn

Il profilo LinkedIn di Luigi Mangioni è impeccabile. Ha due lauree alla Ivy League, prima ha frequentato la Gilman School, tra le sue attività preferite compare il centro di scrittura e il club di robotica. Alla University of Pennsylvania, è stato uno studente di informatica specializzato in intelligenza artificiale, un argomento che avrebbe portato avanti sui social media.

Maglione è apparso su Penn Today, il blog di notizie dell'università, per aver fondato un club che sviluppava videogiochi. È stato anche inserito nella società Eta Kappa Nu della UPenn per i suoi successi nello sviluppo dell'ingegneria elettrica e informatica, e membro universitario della confraternita Phi Kappa Psi della UPenn dal 2017 al 2020.

Cosa ci raccontano le letture di Mangione su Goodreads

Dimmi cosa leggi e ti dico chi sei. Una massima che possiamo applicare anche a Mangione. Il ragazzo era un lettore accanito, su Goodreads aveva una lista di 295 libri, ne ha valutati 52 e scritto recensioni su 13 romanzi e saggi. La più lunga al manifesto del terrorista Ted Kaczynski, noto come Unabomber, a cui ha dato quattro stelle. Nel manifesto, Kaczynski denuncia l'evoluzione tecnologia, in grado di distruggere l'umanità e propone di smantellare la società industriale.

"È facile liquidarlo in modo rapido e sconsiderato come il manifesto di un pazzo, per evitare di affrontare alcuni degli scomodi problemi che cita", ha scritto Mangione nella sua recensione, pubblicata a gennaio di quest'anno. "Ma è semplicemente impossibile ignorare quanto lungimiranti si siano rivelate molte delle sue previsioni sulla società moderna". Ha poi aggiunto: "Era un individuo violento, giustamente imprigionato, che ha mutilato persone innocenti. Mentre queste azioni tendono a essere ridotte a come alle idee di un luddista pazzo, tuttavia sono le idee di un rivoluzionario politico estremo."

"Quando tutte le altre forme di comunicazione falliscono, la violenza è necessaria per sopravvivere", ha continuato Mangione. "Potresti non apprezzare i suoi metodi, ma a vedere le cose dalla sua prospettiva, non è terrorismo, è guerra e rivoluzione". Stando ai dati di Goodreads Mangione ha letto diversi libri di auto-aiuto, tra questi, "How to break up with your phone" e "Building the ultimate male body". Ha dato cinque stelle al romanzo distopico di Aldous Huxley, Brave New World, e nella recensione ha scritto: "‘Preferirei essere me stesso. Me stesso e cattivo. Non qualcun altro, per quanto allegro.'" Ha anche valutato cinque stelle a The Lorax del Dr. Seuss.