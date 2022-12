Con questo simulatore puoi far schiantare un asteroide in qualunque posto del mondo Neal Agarwal ha creato Asteroid Simulator, un software in grado di lanciare corpi celesti in qualsiasi punto della Terra e stimare i danni dell’impatto.

A cura di Elisabetta Rosso

Basta entrare sul sito Web Neal.fun per lanciare un asteroide sulla Terra. Dalla fantascienza alla storia, i corpi celesti che cadono dal cielo hanno un fascino senza data di scadenza. Così lo sviluppatore Neal Agarwal ha deciso di creare Asteroid Simulator. Per non offendere nessuno abbiamo deciso di colpirci da soli: lo abbiamo testato lanciando un asteroide sopra la redazione di Fanpage.it di Milano. E il simulatore con estrema precisione ci ha fornito tutti i dati dello scenario post apocalittico.

"Sono cresciuto guardando film catastrofici come Deep Impact e Armageddon, quindi ho sempre voluto creare uno strumento che mi permettesse di visualizzare i miei scenari di impatto con un asteroide", ha detto Agarwal a Gizmodo. “Penso che questo strumento sia per tutti coloro che amano immaginare scenari ‘what-if‘ nella loro testa”.

Come usare il simulatore

Innanzitutto è necessario scegliere dove lanciare l'asteroide, attraverso una grande mappa stile Google Earth è possibile selezionare il punto di impatto, può essere un’intera città, come uno specifico indirizzo. Poi sarà necessario scegliere il materiale dell’asteroide, le opzioni sono ferro, pietra, carbone e oro, è anche possibile lanciare una cometa ghiacciata. Il diametro invece può raggiungere un’ampiezza massima di 1,6 chilometri. Asteroid Simulator permette anche di selezionare la velocità, compresa tra 1.600 e 400.000 chilometri all’ora, e l’angolo di impatto tra 0 e 90 gradi.

Per lanciare l’asteroide basta premere invio. Sullo schermo apparirà l’esplosione e, subito dopo, il simulatore fornirà tutte le informazioni dello scenario post impatto. Per esempio calcola il numero di decessi classificandoli nelle rispettive cause: onda d’urto, terremoto, raffica di vento, incendio o vaporizzazione. Informa anche quante persone risulterebbero ferite e come, classificando le lesioni in ustioni, rottura dei timpani, e danni ai polmoni. Il simulatore stima anche la profondità del cratere e i danni all’ambiente circostante.

Il test sulla redazione di Fanpage.it

Abbiamo testato il simulatore lanciando un asteroide di 1,5 chilometri di diametro a 100 km/h sopra la redazione di Fanpage a Milano. Asteroid Simulator ha calcolato i danni e ha spiegato che l'impatto sarebbe equiparabile a 1.228 gigatonnellate di tritolo. Solo per l’impatto diretto sarebbero morte 1.983.618 persone.

Ha anche sottolineato che il vento prodotto dalla caduta avrebbe raggiunto i 139 km/h, più veloce quindi delle tempeste su Giove, e che il terremoto sarebbe stato avvertito fino a 523 km di distanza. Infine ci ha rassicurato spiegando che un impatto di queste dimensioni si verifica ogni 6,3 milioni di anni.

La Nasa e la caccia agli asteroidi (veri)

I risultati della simulazione sono aderenti alla realtà, infatti Asteroid Simulator è stato costruito su una base scientifica. Per realizzarlo sono stati consultati i documenti delle ricerche di Gareth Collins e del Clemens Rumpf, scienziati specializzati sui possibili impatti degli asteroidi sulla Terra.

La NASA ora sta monitorando oltre 19.000 asteroidi vicini alla Terra. Nessuna roccia spaziale al momento rappresenta una minaccia imminente. Nel 2022, però, la NASA, ha testato con successo per la prima volta una strategia di deflessione degli asteroidi tramite il suo veicolo spaziale DART.