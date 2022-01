Con la fibra a 5 Gbit/s, Iliad invade anche la casa per 15,99 euro al mese Iliad sbarca nel settore della fibra con un’offerta da 15,99 euro al mese (per chi è già cliente mobile) e una connessione da 5 Gbit/s in download.

A cura di Marco Paretti

Non più solo smartphone: Iliad sbarca anche nel settore delle connessioni internet casalinghe con una proposta basata sulla fibra che, soprattutto per i clienti esistenti, diventa molto interessante rispetto alla concorrenza. Con una velocità di download pari a 5 Gbit/s e di upload pari a 700 Mbit/s, la proposta dell'operatore low cost si posiziona su una fascia premium rispetto a quella che è l'offerta attuale in Italia, mantenendo però i prezzi concorrenziali che hanno caratterizzato il suo arrivo nel settore mobile: 15,99 euro al mese per la fibra di casa.

Un costo che, però, è dedicato esclusivamente a chi è già cliente Iliad sullo smartphone, cioè gli 8,5 milioni di utenti che oggi l'operatore ha in Italia. Per loro, il servizio 100% in fibra FTTH ha un costo decisamente interessante, che lo resta (soprattutto se consideriamo la velocità) in parte anche per tutti gli altri utenti: chi non è cliente Iliad può accedere all'offerta fibra a 23,99 euro al mese, con un aumento di 8 euro rispetto al prezzo scontato. Il costo, spiega l'azienda, è garantito per sempre e senza costi nascosti né vincoli di durata.

Nel prezzo è compreso anche l'Iliadbox, il router necessario per collegarsi all'infrastruttura dell'operatore low cost. In aggiunta, per chi lo necessita, è disponibile anche un WiFi extender al costo di 1,99 euro al mese per estendere la copertura della rete anche nelle case più grandi. Ovviamente in questo caso si può utilizzare anche una soluzione di terze parti da acquistare una singola volta e non in comodato come nel caso di Iliad. La nuova offerta è disponibile a partire da oggi "per 7,4 milioni di famiglie in Italia". Come prevedibile, il limite in questo momento è la copertura, ancora parziale e non diffusa come nel caso degli operatori tradizionali.