Come risolvere i problemi con l'audio basso dei vocali WhatsApp e aumentare il volume

Sembra essere un bug dell’applicazione di WhatsApp per iPhone. Parte il vocale, si cerca di alzare il volume ma l’audio è bloccato. Non si alza. Non si abbassa. L’effetto è abbastanza intuibile. Se hai lo smartphone in modalità silenziosa non riesci a sentire la voce della persona che ti ha inviato l’audio. A prima vista può sembrare che i tasti per la regolazione del volume siano rotti ma non preoccupatevi. Non c’è bisogno di andare all’Apple Store: si tratta solo di un bug.

Su TikTok c'è parecchia ironia su questo. "Grazie TikTok, pensavo che i tasti del mio iPhone fossero rotti ma è un problmema di tutti". O ancora: "Sto da 2 settimane a litigare col mio iPhone..". Qualcuno si concede anche al dialetto: "Pensavo fosse il mio telefono ca m stev abbandonan".

Come risolvere il bug dell’audio basso di WhatsApp

Al momento non ci sono comunicati ufficiali. Scorrendo su TikTok si vede che le segnalazioni arrivano un po’ da tutto il mondo. Il problema potrebbe essere legato a un bug presente nel codice di WhatsApp, app distribuita da Meta, o potrebbe essere semplicemente un problema di compatibilità legato al sistema operativo iOS di iPhone.

In ogni caso il primo consiglio che possiamo darvi è quello di scaricare l’ultima versione dell’app e l’ultima versione del sistema operativo. Per controllare di avere la versione più recente di WhatsApp dovete andare sull’App Store e cercare quest’app. Se una volta arrivati sul logo di WhatsApp vi appare la scritta Aggiorna, cliccateci sopra. Se non compare niente invece vuol dire che avete già aggiornato tutto.

Aggiornare l’app e il sistema operativo sono sempre buone pratiche, anche per evitare malware. Ma questa volta potrebbe non bastare. C’è un trucco che gira su TikTok. Lo abbiamo provato e in effetti sembra anche funzionare. Se non riuscite ad alzare l’audio nei vocali di WhatsApp provate a seguire questo percorso:

Andate su Impostazioni

Cliccate su WhatsApp

Disattivate il Microfono

Attivate il Microfono