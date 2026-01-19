Come recuperare la password di Spid con Poste Italiane: tutti i passaggi

Dopo la notizia dell'introduzione di un canone annuale per i servizi SPID di Poste Italiane, molti utenti hanno cominciato a valutare se accettare la novità e rinnovare l'abbonamento annuale oppure migrare verso altri servizi gratuiti, magari attivando le funzioni della Carta d'Identità Elettronica per accedere ai servizi della Pubblica Amministrazione. Chi però non utilizza il sito o l'app di Poste ID per usare lo SPID potrebbe essersi accorto di essersi dimenticato la password d'accesso. In questi casi, recuperare la password SPID è un'operazione fondamentale per continuare ad accedere ai servizi online della Pubblica Amministrazione e dei privati aderenti. Per fortuna, in caso di dimenticanza o blocco delle credenziali, Poste Italiane mette a disposizione diverse modalità piuttosto semplici e sicure per ripristinare l'accesso allo SPID. Vediamo quindi quali passaggi occorrono per ripristinare tutte le credenziali d'accesso per Poste ID.

Recuperare la password SPID da sito o app

Il recupero della password SPID può avvenire direttamente online, tramite app o sito ufficiale. È possibile accedere all’app Poste ID oppure collegarsi alla pagina dedicata al recupero password all'indirizzo https://posteid.poste.it/recuperopassword_accessibile.shtml e selezionare l'opzione per il recupero delle credenziali. Dopo la verifica del nome utente, viene inviata una email contenente un link per proseguire. Cliccando sul collegamento, il sistema richiede l’inserimento di un codice OTP (One Time Password) inviato via SMS al numero di cellulare associato all’identità digitale. Completata la verifica, è possibile creare una nuova password SPID.

Il numero di telefono per recuperare la password di SPID

Un'alternativa rapida per recuperare la password SPID è la procedura telefonica, utile soprattutto per chi ha poca dimestichezza con lo smartphone. Basta chiamare il numero 06.45263893 dal cellulare associato a Poste ID abilitato a SPID. La chiamata è completamente automatica e non prevede interazioni con operatori né l’uso della tastiera. Al termine della telefonata, viene inviata una email all’indirizzo collegato al servizio SPID con un link per impostare una nuova password in pochi passaggi.

Come recuperare il nome utente dello SPiD di Poste

Oltre alla password SPID, può essere necessario recuperare anche il nome utente di Poste ID. In questo caso occorre selezionare la voce "Voglio recuperare il mio nome utente" e proseguire con la procedura guidata. Viene richiesto l’inserimento del Codice Identificativo, un codice di sei caratteri scelto in fase di attivazione di Poste ID e valido anche per altri servizi Poste, come BancoPosta o PostePay. Dopo aver inserito il codice e il captcha di sicurezza, il sistema guida l’utente nei passaggi successivi. In molti casi, il nome utente coincide con l’indirizzo email utilizzato durante la registrazione.