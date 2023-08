Come funzionano le telecamere IA sulle strade inglesi: beccano chi guida guardando il telefono, multe a raffica Le fotocamere hanno catturato quasi 300 persone mentre commettevano una infrazione stradale, 117 guidavano guardando lo smartphone, e 130 senza cintura di sicurezza.

A cura di Elisabetta Rosso

Le foto sono ad altissima qualità, mostrano persone con il telefono in mano mentre guidano, o con lo smartphone appoggiato all'orecchio, c'è anche un passeggero che regge il volante al conducente che scrive un sms, molti non hanno la cintura di sicurezza. Le immagini sono state scattate da una nuova telecamera installata sulla A30 vicino a Launceston nel Devon. Usa l'intelligenza artificiale ed è stata in grado di catturare quasi 300 persone mentre commettevano una infrazione stradale, 117 guidavano guardando lo smartphone, e 130 senza cintura di sicurezza.

Adrian Leisk, capo della sicurezza stradale della polizia del Devon e della Cornovaglia ha spiegato: "Stiamo utilizzando questa nuova tecnologia per inviare un messaggio chiaro a chiunque continui a utilizzare il proprio telefono al volante: verrai beccato". Ha poi aggiunto: "Mentre sappiamo che la maggior parte degli automobilisti nel Devon e in Cornovaglia sono automobilisti sicuri, rispettosi e coscienziosi, purtroppo c'è una minoranza che sta ancora mettendo a rischio la vita delle persone".

Come funzionano le telecamere IA

Prima vengono scattate le foto ad alta qualità grazie a flash infrarossi e filtri, le immagini sono poi analizzate da un software IA che determina se è stato commesso o meno un reato o la violazione di una norma. L'ultima analisi è svolta invece dalla polizia. "Che si tratti delle telecamere Acusensus, di un agente di passaggio, o di riprese video inviate tramite Op Snap, il risultato sarà lo stesso e ti ritroverai con una multa salata e sei punti di penalità, che potrebbero essere sufficienti per far perdere la patente ad alcuni conducenti", ha sottolineato Leisk.

Le telecamere appena installate hanno identificato quasi 300 persone che hanno commesso infrazioni alla guida in 72 ore. Il progetto è nato dalla collaborazione tra la polizia del Devon e della Cornovaglia, la società tecnologica australiana Acusensus e l'organizzazione benefica per la sicurezza stradale Vision Zero South West.

I risultati del primo test

Era già stato fatto un test nel 2022, le telecamere con l'intelligenza artificiale integrata per 15 giorni hanno monitorato le strade del Devon e della Cornovaglia catturando 590 persone che guidavano senza cinture di sicurezza e 40 invece con il telefono in mano durante il viaggio. Il test arriva dopo numerosi incidenti nella zona, sono stati infatti registrati nel 2022, 48 decessi e 738 feriti.

Leisk ha spiegato: “Quando abbiamo sperimentato questa tecnologia l'anno scorso, siamo rimasti delusi dal numero di conducenti rilevati che non indossavano le cinture di sicurezza. I primi risultati della nostra ultima implementazione mostrano che ancora troppe persone usano il cellulare al volante, una scelta che oltre a essere pericolosa è anche illegale. Non ne vale la pena. Prima di iniziare il viaggio, metti via il telefono nel vano portaoggetti o in un posto dove non puoi raggiungerlo, quindi la tentazione non c'è. Se è un'emergenza, assicurati di accostare e fermare l'auto prima di effettuare quella chiamata."