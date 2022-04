Come funzionano gli allenamenti di Apple per le donne in gravidanza All’interno di Fitness+, il servizio di Apple dedicato all’esercizio fisico, sono presenti due corsi dedicati alle donne in gravidanza e a chi ha appena partorito.

A cura di Marco Paretti

Apple ha lanciato una serie di allenamenti pensati per aiutare le mamme a rimettersi in forma dopo aver partorito. L'azienda di Cupertino ha infatti inserito nel suo servizio Fitness+ degli speciali corsi dedicati alle donne in gravidanza e a chi ha appena partorito, in modo da aiutarle a mantenere la forma fisica con esercizi mirati e, soprattutto, compatibili con il loro stato. Attualmente le serie sono due: "Resta attiva in gravidanza" e "Ritorna al fitness dopo il parto", ovviamente dedicate rispettivamente al periodo di gravidanza e a quello post parto.

Le due playlist contengono rispettivamente 10 e 7 video della durata di circa 10 minuti contenenti varie tipologie di esercizi utili a mantenere e recuperare la forma in un periodo stressante come quello del parto. Per quanto riguarda gli esercizi in gravidanza, la proposta di Apple si concentra soprattutto sul rafforzamento, sul core training e sul defaticamento consapevole, approccio che si ripropone anche per gli esercizi post parto che, ovviamente, tengono in considerazione l'assenza del pancione. Entrambe le playlist sono curate da Bettina, una delle allenatrici di Fitness+.

"Ogni allenamento prevede opzioni per ognuno dei tre trimestri di gravidanza con suggerimenti per eseguire gli esercizi e lo stretching più comodamente man mano che il corpo cambia" si legge nella descrizione de corso pre parto. "Gli allenamenti di core training mirano a ricreare la connessione con il tronco, potenziare addominali e schiena e lavorare sul pavimento pelvico" spiega invece la descrizione dei corsi post parto. In entrambi i casi, si legge nell'app, è necessario consultare il proprio medico prima di iniziare un programma di esercizio. Gli allenamenti dedicati alla gravidanza sono disponibili attraverso l'app Fitness+, un servizio in abbonamento che consente di accedere a un grande numero di allenamenti virtuali da effettuare tramite Apple Watch e dispositivi della mela.