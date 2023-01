Come funziona il NOTAM, il sistema che ha causato il blocco di tutti gli aerei negli Stati Uniti Il sistema NOTAM fa parte della storia dell’aviazione civile: è stato introdotto per la prima volta nel 1947. Si tratta di messaggi che servono ai piloti per conoscere le condizioni degli aeroporti di arrivo.

A cura di Valerio Berra

Fino a poche ore fa il NOTAM era un sistema conosciuto solo agli addetti ai lavori. Lo usavano i piloti, i controllori di volo e tutti gli altri professionisti che ruotano attorno al mondo dell’aviazione civile. Nelle ultime ore a causa di un malfunzionamento di questo sistema tutti gli aerei in partenza negli Stati Uniti sono rimasti ben ancorati a terra. Per diverse ore nessuno è partito. E ancora non si è capito cosa è successo.

Come ha spiegato a Fanpage.it il comandante Danilo Recine, il NOTAM è un sistema essenziale per volare. È l’acronimo di NOtice To AirMen e spiega ai piloti quali sono le condizioni degli aeroporti di destinazione. In pratica prima di volare il sistema NOTAM informa sullo stato di aeroporti e sulle piste aperte. In Italia viene gestito dall’Enav, l’Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo, ed è una tecnologia storica nel mondo dell’aviazione.

Come nasce il sistema NOTAM

I primi NOTAM sono stati inviati nel 1947 su decisione della Convenzione sull’aviazione civile internazionale, agenzia delle Nazioni Unite che coordinava i viaggi aerei internazionali. Il sistema, di cui vi lasciamo un esempio qui sotto, è stato modellato sugli avvisi utilizzati dai marinai per le comunicazioni in alto mare.

Leggi anche Perché gli Stati Uniti stanno pensando di vietare TikTok in tutto il loro territorio

Le tipologie di avvisi inviate attraverso il sistema NOTAM possono essere varie. Sono tutti in codice, vi lasciamo un esempio qui sotto. Possono avvisare i piloti della presenza di ostacoli temporanei, come gru o impalcature. Possono avvisare della presenza di alianti o esercitazioni di volo attorno alla pista oppure avvisare di canali radio non funzionanti.

WIKIPEDIA | Un esempio di comunicazione NOTAM

Il problema ora è che la causa del malfunzionamento dei NOTAM non è ancora stata individuata. Anche nel suo ultimo comunicato stampa la Federal Aviation Administration ha spiegato che al momento non c’è una motivazione ufficiale per cui tutti gli aerei degli Stati Uniti sono rimasti per ore bloccati negli aeroporti.

“Le normali operazioni di traffico aereo stanno riprendendo gradualmente negli Stati Uniti a seguito di un'interruzione notturna del sistema NOTAM (Notam to Air Missions) della FAA che fornisce informazioni sulla sicurezza agli equipaggi di volo. Il fermo a terra è stato sollevato. L'agenzia continua a esaminare la causa del problema iniziale”.