Tutti i voli negli Stati Uniti sono bloccati per un guasto a un sistema informatico: “Abbiamo sospeso le partenze” Al momento non è ancora chiaro quando riprenderà il servizio. Ad essersi bloccato è il sistema NOTAM, il servizio che emette avvisi per il personale di volo.

A cura di Valerio Berra

L’origine del problema è nel sistema informatico della Federal Aviation Administration (FAA), l’agenzia governativa per il trasporto aereo più importante degli Stati Uniti. Secondo l’edizione americana di Sky News i computer sono andati in tilt e hanno bloccato tutti i voli che partono dal Paese. Si registrano ritardi in tutti gli aeroporti nazionali.

La conferma è arrivata anche da American Airlines, secondo cui al momento l’interruzione sta interessando “tutti i voli, compresi tutti i vettori”. Gli aerei non sono in grado di lasciare il suolo. Nello specifico il problema riguarda il funzionamento di NOTAM, il sistema che emette avvisi per il personale di volo.

La nota della FAA

Al momento, spiega la FAA, non è ancora chiaro quando potrà riprendere il servizio. In un messaggio pubblicato sui suoi canali social ha scritto: “La FAA sta ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema di avviso alle missioni aeree a seguito di un’interruzione. Mentre alcune funzioni stanno iniziando a tornare in linea, le operazioni del National Airspace System rimangono limitate”.

Sempre la FAA in una nota successiva ha spiegato che tutte le partenze dal territorio nazionale al momento sono sospese: "La FAA sta ancora lavorando per ripristinare completamente il sistema di avviso alle missioni aeree a seguito di un'interruzione. La FAA ha ordinato alle compagnie aeree di sospendere tutte le partenze nazionali fino alle 9:00 Eastern Time per consentire all'agenzia di convalidare l'integrità delle informazioni di volo e di sicurezza".